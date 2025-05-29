Колишня дружина Максима Неліпи вперше розповіла правду про їхній шлюб і розлучення

За її словами, однієї-єдиної причини не було, а наклалося багато обставин.

"Якщо підсумувати зараз, коли минуло вже стільки років, мені здається, що в той час просто багато чого наклалося", - зазначила колишня дружина Неліпи.

По-перше, шоумена підкосила смерть акторки "Дизель шоу" Марини Поплавської, яка загинула в ДТП 2018 року. В останні роки її життя вони були дуже близькими друзями.

"Макса дуже вибила з колії ця втрата. А потрібно було продовжувати працювати - писати жарти для "Дизель шоу". Він же багато чого там ще робив - складав пісні, підводки, брав участь у номерах, вів виступи. А коли приходив додому, казав: "Я не можу жартувати, хочу плакати", - згадала Тамара Неліпа.

По-друге, за її словами, у нього почалася криза середнього віку. Плюс у сім'ї були кредити та інші проблеми. У якийсь момент сім'я вирішила пожити окремо.

Максим і Тамара Неліпи в день весілля (фото: facebook.com/dizelshow)

"Він поїхав на базу відпочинку під Києвом, сказав: "Поживу на природі". Запитав: "Ти зі мною?" "Не можу, - відповіла. - Тьомі - 15, Маші - дев'ять". І він оселився там сам. Багато друзів їздили, просили повернутися. Він: "Я втомився. Буду тут писати, рибалити", - зазначила Тамара Неліпа.

Також у ведучого були проблеми зі здоров'ям - після того, як Максиму нанесли на зйомках дуже неякісний грим, у нього почалися проблеми зі шкірою обличчя. В Україні йому поставили неправильний діагноз і лікували за великі гроші. Але завдяки знайомим в Ізраїлі з хворобою вдалося впоратися.

"Його поставили на ноги, але слідом прийшли душевні сумніви. Казав, що нікому не потрібен, роботи такої, на яку він заслуговував, немає. Але ми пережили разом той період", - розповіла вона.

Водночас Тамара наголосила, що причиною розлучення стала не "битовуха".

"Я розумію, що час не повернути. Але коли мені хтось зі "знайомих" написав: "Якби ви не розлучилися, він був би живий", мені стало так прикро, тому що розлучення - це останнє, що я могла припустити в нашому сімейному житті. Я завжди намагалася, щоб йому було комфортно - і на роботі, і вдома", - розповіла вона.

Попри все пережите, пара прийняла рішення розлучитися. Однак при цьому їм вдалося зберегти добрі стосунки заради дітей: сина Артема і доньки Марії.

Максим Неліпа (фото: facebook.com/dizelshow/dizelshow)

"Ми збиралися разом - частіше Макс прибігав до нас у п'ятниці. Готували вечері, дивилися з дітьми фільми", - розповіла вона.

Водночас після початку повномасштабної війни пара продовжувала спілкуватися і навіть замислювалася над тим, щоб відновити стосунки.

"Були моменти, коли ми жартували про те, що, може, потрібно спробувати знову. Пам'ятаю, перед Новим роком зідзвонювалися, у нього був дуже гарний настрій, його відпустили на побувку, гостював у наших друзів. І він: "А давай!" Я відповіла: "Давай спочатку закінчуй війну", - зазначила Тамара.

Нагадаємо, актор і шоумен пішов добровольцем на фронт, служив у Силах безпілотних систем. 12 травня 2025 року стало відомо, що він загинув під час виконання бойового завдання.

23 травня з Максимом Неліпою попрощалися в Києві. Також стало відомо, де розташована його могила і який вона має вигляд.