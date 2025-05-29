Бывшая жена Максима Нелипы впервые рассказала правду про их брак и развод

По ее словам, одной-единственной причины не было, а наложилось много обстоятельств.

"Если подытожить сейчас, когда прошло уже столько лет, мне кажется, что в то время просто многое наложилось", - отметила бывшая супруга Нелипы.

Во-первых, шоумена подкосила смерть актрисы "Дизель шоу" Марины Поплавской, которая погибла в ДТП в 2018 году. В последние годы ее жизни они были очень близкими друзьями.

"Макса очень выбила из колеи эта утрата. А нужно было продолжать работать - писать шутки для "Дизель шоу". Он же много чего там еще делал - сочинял песни, подводки, участвовал в номерах, вел выступления. А когда приходил домой, говорил: "Я не могу шутить, хочу плакать", - вспомнила Тамара Нелипа.

Во-вторых, по ее словам, у него начался кризис среднего возраста. Плюс у семьи были кредиты и другие проблемы. В какой-то момент семья решила пожить отдельно.

Максим и Тамара Нелипы в день свадьбы (фото: facebook.com/dizelshow)

"Он уехал на базу отдыха под Киевом, сказал: "Поживу на природе". Спросил: "Ты со мной?" "Не могу, - ответила. - Теме - 15, Маше - девять". И он поселился там сам. Многие друзья ездили, просили вернуться. Он: "Я устал. Буду тут писать, рыбачить", - отметила Тамара Нелипа.

Также у ведущего были проблемы со здоровьем - после того, как Максиму нанесли на съемках очень некачественный грим, у него начались проблемы с кожей лица. В Украине ему поставили неправильный диагноз и лечили за большие деньги. Но благодаря знакомым в Израиле с болезнью удалось справиться.

"Его поставили на ноги, но следом пришли душевные сомнения. Говорил, что никому не нужен, работы такой, какую он заслуживал, нет. Но мы пережили вместе тот период", - рассказала она.

В то же время Тамара подчеркнула, что причиной развода стала не "бытовуха".

"Я понимаю, что время не вернуть. Но когда мне кто-то из "знакомых" написал: "Если бы вы не развелись, он был бы жив", мне стало так обидно, потому что развод - это последнее, что я могла предположить в нашей семейной жизни. Я всегда старалась, чтобы ему было комфортно - и на работе, и дома", - рассказала она.

Несмотря на все пережитое, пара приняла решение развестись. Однако при этом им удалось сохранить хорошие отношения ради детей: сына Артема и дочери Марии.

Максим Нелипа (фото: facebook.com/dizelshow)

"Мы собирались вместе - чаще Макс прибегал к нам по пятницам. Готовили ужины, смотрели с детьми фильмы", - рассказала она.

В то же время после начала полномасштабной войны пара продолжала общаться и даже задумывалась над тем, чтобы возобновить отношения.

"Были моменты, когда мы шутили о том, что, может, нужно попробовать снова. Помню, перед Новым годом созванивались, у него было очень хорошее настроение, его отпустили на побывку, гостил у наших друзей. И он: "А давай!" Я ответила: "Давай сначала заканчивай войну", - отметила Тамара.

Напомним, актер и шоумен пошел добровольцем на фронт, служил в Силах беспилотных систем. 12 мая 2025 года стало известно, что он погиб во время выполнения боевого задания.

23 мая с Максимом Нелипой попрощались в Киеве. Также стало известно, где находится его могила и как она выглядит.