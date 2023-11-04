Колишня беквокалістка Потапа прокоментувала скандали за його участю: "Льошо, чому у тебе зараз таке у житті?"

Марта Адамчук прокоментувала скандали з Потапом

За словами Марти, вона не хоче обговорювати дії Потапа. На її думку, він своїми вчинками не хотів викликати скандал.

Марта Адамчук з Потапом (фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/marta_adamchu)

"Ну, якщо людям нічим зайнятися і вони прогнозують, що час Потапа минув, це їхня особиста справа. Я не хочу ні оцінювати, ні обговорювати. По-перше, я їх дуже люблю, це фактично моя сім'я. А по-друге, я б хотіла сказати свою думку, якби поспілкувалася з Льошею, запитала, як він: "Льоша, як ти? Льоша, чому в тебе зараз таке в житті?". Взагалі люди, які зараз тригерять наше суспільство, їм потрібно сказати "дякую", бо все це наш досвід. Кожен із нас із цих випадків щось для себе виносить. Я знаю, що він дуже позитивна, незла людина. І від нього чекати на щось негативне? Можливо, люди бачать те, на що вони налаштовані?", - сказала Адамчук.

Коментуючи скандал, пов'язаний з піснею Потапа про волонтерів, артистка зазначила, що не розуміє, чому вона так зачепила людей.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

"Я не знаю, чи вона зачепила всіх. Можливо, це щось у людей особисте. Можливо, він написав пісню за старою схемою, як колись - не зі зла це зробив, а просто написав пісню в такій структурі, як він це робив раніше. Можливо, цей випадок його також навчив, що зараз така структура не спрацює. Я не знаю, треба питати Льошу. Зараз паралельно з війною в країні кожен має ще й свою війну. у кожного вилазить багато особистих проблем, питань до себе. Можливо, на тлі цього робляться якісь такі чи не такі вчинки. Це ж теж суб'єктивна думка. Для когось це нормально, для когось немає. Кого слухати? Хто сказав де правильно, а де неправильно? Когось зачепило, когось не зачепило. Я це побачила, але далі роблю свої справи", - додала Адамчук.

Скандали, пов’язані з Потапом

На початку повномасштабної війни з РФ репер зіткнувся зі звинуваченнями у зв'язку з тим, що він покинув Україну і провів довгий час за кордоном.

Потап не одразу повернувся до Києва, що викликало обурення в українців. За це його стали іменувати "втікачем" і "боягузом".

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Крім того, артист опинився в центрі скандалу після випуску своєї пісні "Волонтер". Деякі звернули увагу на можливі "брудні" натяки на жінок, які допомагають військовим.