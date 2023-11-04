Бывшая бэк-вокалистка Потапа прокомментировала скандалы с его участием: "Леша, почему у тебя сейчас такое в жизни?"

Марта Адамчук прокомментировала скандалы с Потапом

По словам Марты, она не хочет обсуждать действия Потапа. По ее мнению, он своими поступками не хотел вызвать скандал.

Марта Адамчук с Потапом (фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/marta_adamchu)

"Ну, если людям нечем заняться и они прогнозируют, что время Потапа истекло, это их личное дело. Я не хочу ни оценивать, ни обсуждать. Во-первых, я их очень люблю, это фактически моя семья. А во-вторых, я бы хотела сказать свое мнение, если бы пообщалась с Лешей, спросила, как он: "Леша, как ты?" Леша, почему у тебя сейчас такое в жизни?". Вообще люди, которые сейчас триггерят наше общество, им нужно сказать "спасибо", потому что все это наш опыт. Каждый из нас из этих случаев что-то для себя выносит. Я знаю, что он очень положительный, не злой человек. И от него ждать чего-то негативного? Возможно, люди видят то, на что они настроены?", - сказала Адамчук.

Комментируя скандал, связанный с песней Потапа о волонтерах, артистка отметила, что не понимает, почему она так задела людей.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

"Я не знаю, зацепила ли она всех. Возможно, это что-то у людей личное. Возможно, он написал песню по старой схеме, как когда-то - не со зла это сделал, а просто написал песню в такой структуре, как он это делал раньше. Возможно, этот случай его также научил, что сейчас такая структура не сработает. Я не знаю, надо спрашивать Лешу. Сейчас параллельно с войной в стране каждый имеет еще и свою войну. У каждого вылезает много личных проблем, вопросов к себе. Возможно, на фоне этого делаются какие-то такие или не такие поступки. Это же тоже субъективное мнение. Для кого-то это нормально, для кого-то нет. Кого слушать? Кто сказал, где правильно, а где неправильно? Кого-то зацепило, кого-то не зацепило. Я это увидела, но дальше делаю свои дела", - добавила Адамчук.

Скандалы, связанные с Потапом

В начале полномасштабной войны с РФ рэпер столкнулся с обвинениями в связи с тем, что он покинул Украину и провел долгое время за границей.

Потап не сразу вернулся в Киев, что вызвало негодование у украинцев. За это его стали именовать "беглецом" и "трусом".

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Кроме того, артист оказался в центре скандала после выпуска своей песни "Волонтер". Некоторые обратили внимание на возможные "грязные" намеки на женщин, помогающих военным.