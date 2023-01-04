Колишнього чемпіона світу з боксу Ломаченка внесли до Реєстру держзрадників: що накоїв спортсмен

За що Ломаченка внесли до Реєстру держзрадників

"Підставою для внесення боксера до Реєстру стала його публікація в Інстаграм відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату", - йдеться в повідомленні на сайті.

Священник каже, що "українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу". За словами активістів "Чесно", це є один з основних ворожих наративів Росії проти України.

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У своєму дописі Ломаченко закликає підписників показати, наскільки вони вірні Богу та чи справжні вони православні. У коментарях він отримав величезну порцію негативу.

"Той, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Усі мають вуха, але не всі мають вуха, щоб слухати", - написав він у наступній публікації.

Позиція Василя Ломаченка стосовно війни в Україні

У перипетії скандалів Василь почав потрапляти ще з 2019 року. Тоді він сказав, що російсько-української війни не існує. На його думку, це люди "згори" не можуть домовитися.

Роком пізніше боксер розмістив на своїй сторінці в Instagram відео, де було зображено російських військових. У тому ж році він знявся в пропагандистському фільмі. Там він заявив, що українці, росіяни та білоруси - один народ.

Разом з Олександром Усиком Василь Ломаченко потрапили у "Чистилище" сайту "Миротворець". Після цього Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що може спортсменам допомогти в отриманні російського громадянства.

Ломаченка внесли до бази "Миротворець" (скриншот)

Після 24 лютого Ломаченко намагався зайняти відразу два стільці. У своєму Instagram він закликав відновити дружні відносини з Росією, прикриваючись любов'ю до Бога.

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Проте водночас він привітав українців з днем ЗСУ та долучився до лав ТрО Білгорода-Дністровського на початку повномасштабного вторгнення.