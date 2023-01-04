Бывшего чемпиона мира по боксу Ломаченко внесли в Реестр госпредателей: что натворил спортсмен

За что Ломаченко внесли в Реестр госпредателей

"Основанием для внесения боксера в Реестр стала его публикация в Инстаграм видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата", - говорится в сообщении на сайте.

Священник говорит, что "украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа". По словам активистов "Чесно", это один из основных вражеских наративов России против Украины.

Скриншот

В своем сообщении Ломаченко призывает подписчиков показать, насколько они верны Богу и подлинны ли они православны. В комментариях он получил огромную порцию негатива.

"Тот, кто имеет уши, чтобы слушать, пусть слушает. У всех есть уши, но не все имеют уши, чтобы слушать", - написал он в следующей публикации.

Позиция Василия Ломаченко по отношению к войне в Украине

В перипетии скандалов Василий стал попадать еще с 2019 года. Тогда он сказал, что российско-украинской войны не существует. По его мнению, это люди сверху не могут договориться.

Годом позже боксер разместил на своей странице в Instagram видео, где были изображены российские военные. В том же году он снялся в пропагандистском фильме. Там он заявил, что украинцы, россияне и белорусы - один народ.

Вместе с Александром Усиком Василий Ломаченко попали в "Чистилище" сайта "Миротворець". После этого Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что спортсменам может помочь в получении российского гражданства.

Ломаченко внесли в базу "Миротворец" (скриншот)

После 24 февраля Ломаченко пытался занять сразу два стула. В своем Instagram он призвал возобновить дружеские отношения с Россией, прикрываясь любовью к Богу.

Скриншот

Однако в то же время он поздравил украинцев с днем ВСУ и присоединился к рядам ТрО Белгорода-Днестровского в начале полномасштабного вторжения.