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Колишній в’язень брат, дружина-соратниця і двоє дітей. Що відомо про родину Навального

П'ятниця 16 лютого 2024 15:48
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Колишній в’язень брат, дружина-соратниця і двоє дітей. Що відомо про родину Навального Сім'я Навальних (фото: instagram.com/navalny)
Автор: Іванна Пашкевич

16 лютого ЗМІ країни-агресорки повідомили, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії. Однак команда політика поки не має підтвердження його смерті.

І поки у мережі обговорюють цю новину, РБК-Україна розповідає, що відомо про родину головного ворога Путіна.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела:Instagram і Facebook Олексія Навального, російські ЗМІ.

Що відомо про родину Навального

Народився Олексій в сім'ї офіцера Радянської армії, який на той час служив в одному з підмосковних гарнізонів - у місті Бутинь Одинцовського району.

Мати майбутнього політика здобула вищу освіту в Московському інституті управління і навіть зробила непогану кар'єру - від лаборантки до заступника директора з економіки.

Батьки загиблого - Анатолій і Людмила - живуть цілком забезпечено, будучи офіційними власниками досить прибуткового підприємства - фабрики лозоплетіння.

Колишній в’язень брат, дружина-соратниця і двоє дітей. Що відомо про родину Навального

Родители Навального (фото: facebook.com/navalny)

Відкрив її свого часу Олексій в Одинцовському районі Підмосков'я.

У Навального є молодший брат - Олег. 19 грудня 2014 року російська прокуратура звинуватила обох в розкраданні та подальшій легалізації коштів французької фірми "Ів Роше Схід".

Колишній в’язень брат, дружина-соратниця і двоє дітей. Що відомо про родину Навального

Олексій та Олег Навальні (фото: російські ЗМІ)

В останньому слові на суді Олексій відкинув висунуті йому обвинувачення. 30 грудня 2014 року суд засудив його до 3 років і 6 місяців умовно.

Одночасно його брат Олег у тій же справі отримав такий самий, але вже реальний термін, вийшовши на волю лише в червні 2018 року.

Дружина російського опозиціонера

Політик був одружений на Юлії Абросімовій - своїй ровесниці, з якою він познайомився у 1998 році на відпочинку у Турції.

Незабаром після укладення шлюбу пара разом вступила в ліберальну партію "Яблуко".

У 2001 році у подружжя народився первісток - дочка Даша. Через сім років у неї з'явився брат Захар.

Колишній в’язень брат, дружина-соратниця і двоє дітей. Що відомо про родину Навального

Родина Навальних (фото: instagram.com/navalny)

Юлія якийсь час працювала в бізнесі батьків Олексія, які володіли підприємством із лозоплетіння. Її точні обов'язки на цьому підприємстві невідомі.

До 2018-2021 років обраниця російського опозиціонера майже весь час залишалася в тіні чоловіка.

Оскільки з 2011-го Навальний періодично потрапляв під арешт, на плечі жінки майже повністю ліг сімейний побут.

Раніше ми розповідали, що Навальний говорив про Україну.

Також ми згадували найгучніші смерті опозиціонерів Росії.

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Навальний помер у виправній колонії Росії
Навальний помер у виправній колонії Росії