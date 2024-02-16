Бывший заключенный брат, жена-соратница и двое детей. Что известно о семье Навального
16 февраля СМИ страны-агрессора сообщили, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии. Однако команда политика пока не имеет подтверждения его смерти.
И пока в сети обсуждают эту новость, РБК-Украина рассказывает, что известно о семье главного врага Путина.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram и Facebook Алексея Навального, российские СМИ.
Что известно о семье Навального
Родился Алексей в семье офицера Советской армии, который в то время служил в одном из подмосковных гарнизонов - в городе Бутынь Одинцовского района.
Мать будущего политика получила высшее образование в Московском институте управления и даже сделала неплохую карьеру - от лаборантки до заместителя директора по экономике.
Родители погибшего - Анатолий и Людмила - живут вполне обеспеченно, являясь официальными владельцами довольно прибыльного предприятия - фабрики лозоплетения.
Родители Навального (фото: facebook.com/navalny)
Открыл ее в свое время Алексей в Одинцовском районе Подмосковья.
У Навального есть младший брат - Олег. 19 декабря 2014 года российская прокуратура обвинила обоих в хищении и последующей легализации средств французской фирмы "Ив Роше Восток".
Алексей и Олег Навальные (фото: российские СМИ)
В последнем слове на суде Алексей отверг выдвинутые ему обвинения. 30 декабря 2014 года суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам условно.
Одновременно его брат Олег по тому же делу получил такой же, но уже реальный срок, выйдя на свободу лишь в июне 2018 года.
Жена российского оппозиционера
Политик был женат на Юлии Абросимовой - своей ровеснице, с которой он познакомился в 1998 году на отдыхе в Турции.
Вскоре после заключения брака пара вместе вступила в либеральную партию "Яблоко".
В 2001 году у супругов родился первенец - дочь Даша. Через семь лет у нее появился брат Захар.
Семья Навальных (фото: instagram.com/navalny)
Юлия какое-то время работала в бизнесе родителей Алексея, которые владели предприятием по лозоплетению. Ее точные обязанности на этом предприятии неизвестны.
До 2018-2021 годов избранница российского оппозиционера почти все время оставалась в тени мужа.
Поскольку с 2011-го Навальный периодически попадал под арест, на плечи женщины почти полностью лег семейный быт.
Ранее мы рассказывали, что Навальный говорил об Украине.
Также мы вспоминали громкие смерти оппозиционеров России.