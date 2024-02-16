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Бывший заключенный брат, жена-соратница и двое детей. Что известно о семье Навального

Пятница 16 февраля 2024 15:48
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Бывший заключенный брат, жена-соратница и двое детей. Что известно о семье Навального Семья Навальных (фото: instagram.com/navalny)
Автор: Иванна Пашкевич

16 февраля СМИ страны-агрессора сообщили, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии. Однако команда политика пока не имеет подтверждения его смерти.

И пока в сети обсуждают эту новость, РБК-Украина рассказывает, что известно о семье главного врага Путина.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram и Facebook Алексея Навального, российские СМИ.

Что известно о семье Навального

Родился Алексей в семье офицера Советской армии, который в то время служил в одном из подмосковных гарнизонов - в городе Бутынь Одинцовского района.

Мать будущего политика получила высшее образование в Московском институте управления и даже сделала неплохую карьеру - от лаборантки до заместителя директора по экономике.

Родители погибшего - Анатолий и Людмила - живут вполне обеспеченно, являясь официальными владельцами довольно прибыльного предприятия - фабрики лозоплетения.

Бывший заключенный брат, жена-соратница и двое детей. Что известно о семье Навального

Родители Навального (фото: facebook.com/navalny)

Открыл ее в свое время Алексей в Одинцовском районе Подмосковья.

У Навального есть младший брат - Олег. 19 декабря 2014 года российская прокуратура обвинила обоих в хищении и последующей легализации средств французской фирмы "Ив Роше Восток".

Бывший заключенный брат, жена-соратница и двое детей. Что известно о семье Навального

Алексей и Олег Навальные (фото: российские СМИ)

В последнем слове на суде Алексей отверг выдвинутые ему обвинения. 30 декабря 2014 года суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам условно.

Одновременно его брат Олег по тому же делу получил такой же, но уже реальный срок, выйдя на свободу лишь в июне 2018 года.

Жена российского оппозиционера

Политик был женат на Юлии Абросимовой - своей ровеснице, с которой он познакомился в 1998 году на отдыхе в Турции.

Вскоре после заключения брака пара вместе вступила в либеральную партию "Яблоко".

В 2001 году у супругов родился первенец - дочь Даша. Через семь лет у нее появился брат Захар.

Бывший заключенный брат, жена-соратница и двое детей. Что известно о семье Навального

Семья Навальных (фото: instagram.com/navalny)

Юлия какое-то время работала в бизнесе родителей Алексея, которые владели предприятием по лозоплетению. Ее точные обязанности на этом предприятии неизвестны.

До 2018-2021 годов избранница российского оппозиционера почти все время оставалась в тени мужа.

Поскольку с 2011-го Навальный периодически попадал под арест, на плечи женщины почти полностью лег семейный быт.

Ранее мы рассказывали, что Навальный говорил об Украине.

Также мы вспоминали громкие смерти оппозиционеров России.

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Навальный умер в исправительной колонии России
Навальный умер в исправительной колонии России