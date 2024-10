Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія та його красуня-дружина чекають на другу дитину: ніжні фото пари

"Here we grow again (Тут ми знову ростемо - ред.)", - написав він у підписі до ніжних фото з дружиною, 22-річною Лізою Чічуа.

Бізнесмен із дружиною (фото: instagram.com/maqatsa)

Для фотосесії дівчина обрала лаконічний образ: джинси для вагітних із спеціальною вставкою з тканини та білу сорочку. Іраклі теж постав у кежуал-луці.

На знімках він ніжно торкається животика дружини, що округлився, цілує її і обіймає. Зважаючи на все, пара дуже щаслива.

Щасливе подружжя (фото: instagram.com/maqatsa)

Що відомо про Іраклі Макацарія

Бізнесмену - 39 років, зараз він живе та працює в Грузії.

У 2016 році був головним героєм шоу "Холостяк" в Україні. У фіналі проекту Іраклі подарував обручку Альоні Лесик, але через рік закохані розбіглися. Після "Холостяка" Іраклі брав участь в інших українських шоу, зокрема, "Танці зі зірками", "Зважені та щасливі", "Маска".

Макацарія з переможницею шоу (скриншот)

Після участі у "Холостяку" знаменитому чоловікові приписували нескінченні романи: з фітнес-тренером Мариною Боржемською, зі співачкою Мішель Андраде та гімнасткою Ганною Різатдіновою.

Свою майбутню дружину Лізу Чічуа, студентку медичного університету, яка молодша за нього на 17 років, Макацарія зустрів у Грузії випадково, побачивши дівчину в черзі перед концертом відомої грузинської групи. Однак відносини почалися не відразу.

Іраклі Макацарія з дружиною Лізою (фото: instagram.com/maqatsa)

Чоловік виявляв наполегливість і дізнався про дівчину у спільних знайомих. Іраклі почав з нею листуватися в соцмережах, а потім надіслав солодощі - чурчхелу, яку Ліза дуже любить.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа (фото: instagram.com/maqatsa)

У 2022 році Іраклі зробив пропозицію руки та серця коханій на вершині гори у Тбілісі, а в липні того ж року закохані зіграли пишне весілля у грузинських традиціях та повінчалися.

Весілля Іраклі та Лізи (фото: instagram.com/maqatsa)

У травні 2023 року стало відомо, що дружина бізнесмена вагітна первістком - пара опублікувала щасливі фото.

В очікуванні первістка (фото: instagram.com/maqatsa)

У червні 2023 року пара стала батьками - дружина подарувала Іраклі хлопчика, якого назвали Георгієм. Цю подію чоловік сприйняв дуже емоційно, адже сам був присутній під час пологів.

Подружжя із сином (фото: instagram.com/maqatsa)