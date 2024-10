Бывший "Холостяк" Иракли Макацария и его красавица-жена ждут второго ребенка: нежные фото пары

"Here we grow again (Здесь мы снова растем - ред.)", - написал он в подписи к нежным фото с супругой, 22-летней Лизой Чичуа.

Бизнесмен с женой (фото: instagram.com/maqatsa)

Для фотосессии девушка выбрала лаконичный образ: джинсы для беременных со специальной вставкой из ткани и белую рубашку. Иракли тоже предстал в кежуал-луке.

На снимках он нежно трогает округлившийся животик супруги, целует ее и обнимает. Судя по всему, пара очень счастлива.

Счастливые супруги (фото: instagram.com/maqatsa)

Что известно про Иракли Макацария

Бизнесмену - 39 лет, сейчас он живет и работает в Грузии.

В 2016 году был главным героем шоу "Холостяк" в Украине. В финале проекта Иракли подарил кольцо Алене Лесык, но спустя год влюбленные разбежались. После "Холостяка" Иракли принимал участие в других украинских шоу, в частности, "Танці з зірками", "Зважені та щасливі", "Маска".

Макацария с победительницей шоу (скриншот)

После участия в "Холостяке" знаменитому мужчине приписывали бесконечные романы: с фитнес-тренером Мариной Боржемской, с певицей Мишель Андраде и гимнасткой Анной Ризатдиновой.

Свою будущую супругу Лизу Чичуа, студентку медицинского университета, которая младше его на 17 лет, Макацария встретил в Грузии случайно, увидев девушку в очереди перед концертом известной грузинской группы. Однако отношения завязались не сразу.

Иракли Макацария с супругой Лизой (фото: instagram.com/maqatsa)

Мужчина проявлял настойчивость и узнал о девушке у общих знакомых. Иракли стал с ней переписываться в соцсетях, а потом прислал сладости - чурчхелу, которую Лиза очень любит.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа (фото: instagram.com/maqatsa)

В 2022 года Иракли сделал предложение руки и сердца любимой на вершине горы в Тбилиси, а в июле того же года влюбленные сыграли пышную свадьбу в грузинских традициях и обвенчались.

Свадьба Иракли и Лизы (фото: instagram.com/maqatsa)

В мае 2023 года стало известно, что супруга бизнесмена беременна первенцем - пара опубликовала счастивые фото.

В ожидании первенца (фото: instagram.com/maqatsa)

В июне 2023 года пара стала родителями - супруга подарила Иракли мальчика, которого назвали Георгием. Это событие мужчина воспринял очень эмоционально, ведь сам присутствовал на родах.

Супруги с сыном (фото: instagram.com/maqatsa)