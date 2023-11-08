"Колись там робили найсмачніший кетчуп". Як зараз виглядає завод "Чумак", який пограбували окупанти (відео)

Російські окупанти пограбували та знищили завод компанії "Чумак" у Каховці Херсонської області ще минулого року. Вони вкрали весь транспорт, обладнання та всі запаси готової продукції.
Як зараз виглядає величезне підприємство, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео у Facebook "Жити у Херсоні".
"Так виглядає наш завод "Чумак" поблизу Каховки. А колись там виробляли найсмачніший кетчуп", - написали під відео.
На кадрах ви можете побачити, що несе по собі "русскій мір".
У коментарях люди наголосили, що продукція "Чумаку" була дуже якісною.
Виробник томатної пасти "Чумак" планує побудувати завод з переробки томатів на пасту в Одеській області.
Про це заявила директор департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВ Алла Стоянова.
Нове підприємство працевлаштує близько 5000 осіб. Це буде суттєва підтримка розвитку агропромислового комплексу регіону, додаткові надходження податків до бюджету. Місцеві фермерські господарства вже заявили про готовність збільшувати посівні площі під овочі для постачання нового заводу "Чумак".
Як ми раніше писали,у Нікополі через російські обстріли зупиняє виробництво завод феросплавів.
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