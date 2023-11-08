"Когда-то там делали вкуснейший кетчуп". Как сейчас выглядит завод "Чумак", который разграбили оккупанты (видео)

Российские оккупанты разграбили и уничтожили завод компании "Чумак" в Каховке Херсонской области еще в прошлом году. Они украли весь транспорт, оборудование, а также все запасы готовой продукции.
Как сейчас выглядит ранее огромнейшее предприятие, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Facebook "Жить в Херсоне".
"Так выглядит наш завод "Чумак" вблизи Каховки. А когда-то там производили самый вкусный кетчуп", - написали под видео.
На кадрах вы можете увидеть, что несет после себя "русский мир".
В комментариях люди отметили, что продукция "Чумака" была очень качественная.
Производитель томатной пасты "Чумак" планирует построить завод по переработке томатов в пасту в Одесской области.
Об этом заявила директорка департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова.
Новое предприятие трудоустроит около 5000 человек. Это будет существенная поддержка для развития агропромышленного комплекса региона, дополнительные поступления налогов в бюджет. Местные фермерские хозяйства уже заявили о готовности увеличивать посевные площади под овощи для поставок на новый завод "Чумак".
Как мы ранее писали, в Никополе из-за российских обстрелов приостанавливает производство завод ферросплавов.
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