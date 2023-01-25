"Колись Кашпіровський був великим гуру": Кондратюк різко висловився про Арестовича

Що думає Кондратюк про Арестовича

"Я не сприймаю Арестовича взагалі... Для мене це недалека, неосвічена і неглибока людина, в якої є певний хист розмовляти. Свого часу Кашпіровський також був великим гуру для багатьох людей (Кашпіровський - психотерапевт, що в кінці 80-х років почав проводити експериментальні сеанси телевізійної медицини і телегіпнози - ред.), - говорить продюсер.

Також Кондратюка обурює висловлювання Арестовича про те, що "російська культура начебто велика, а українська - маленька". Таку заяву колишній радник зробив влітку 2022 року.

"Це абсолютна нісенітниця. Людина, яка каже, що російська культура більша, ніж українська - мусить жити в Росії. Під час війни він просто ідіот, якщо він це каже", - говорить Кондратюк.

При цьому продюсер наголошує, що з часу повномасштабної війни жодного разу не слухав інтерв'ю Олексія Арестовича.

"Я ще до війни подивився кілька його інтерв'ю і зрозумів, що слухати Арестовича - це себе не поважати. Нічого проукраїнського він не каже. Хай сидить читає книжки, але йому це не цікаво. Він уже кайфонув, від того, що в нього 100-тисячна аудиторія. От Льоша Арестович - це Остап Бендер сучасності. Це максимально яскрава аналогія. При тому, що Бендер був у деяких речах був чеснішим", - додає Кондратюк.

Нагадаємо, що Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника глави Офісу президента 17 січня 2023 року.

Напередодні спалахнув сильний скандал через його висловлювання щодо начебто потрапляння у будинок в Дніпрі протиракетного снаряда України, що призвело до трагедії.

Українці неодноразово обурювались скандальним заявам Арестовича й раніше. Проте тільки зараз колишній радник вирішив самостійно відсторонити себе від робочих обов'язків.