Ігор Кондратюк оцінив шанси України на перемогу в Євробаченні 2023

Як відомо, Україна завжди вражає Європу своїми феєричними виступами на пісенному конкурсі. Які шанси на перемогу у гурту "TVORCHI", оцінив музичний продюсер Ігор Кондратюк.

На "Євробаченні" цього року Україну представлятиме харизматичний гурт "TVORCHI". Цей колектив суттєво відрізняється від наших учасників за попередні роки, які здебільшого представляли музику з етномотивами.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна, повна версія якого вийде 25 січня.

Які шанси в гурту "TVORCHI" на перемогу в "Євробаченні 2023"

"Ця пісня гурту "TVORCHI" є навіть слабшою за попередню. Так само я казав про Катю Павленко із "GO-a". Але з “Веснянкою” вони посіли третє місце. Тому тут будь-який експерт не спрогнозує. "TVORCHI" нормально виступлять. Вони один із яскравих сучасних українських формувань і форматів. Нема значення, яке місце вони посядуть. Завдяки перемозі "Kalush Orchestra", вони точно будуть на фінальному концерті", - говорить продюсер.

Також продюсер повністю підтримує рішення щодо проведення "Євробачення 2023" у Великій Британії. Воно пройде 9-13 травня у Ліверпулі.

“Під час війни в Україні нереально гарантувати безпеку. Можна хіба в Закарпатті спробувати організувати конкурс. Хоча, якщо ворог цілеспрямовано захоче залякати, то він це зробить. Британія - одна з країн-засновниць "Євробачення", тому саме там логічно провести конкурс. Це було правильне рішення і єдине можливе”, - каже продюсер.

Переможцем у нацвідборі став гурт "TVORCHI" із піснею "Heart of Steel". Їхня композиція отримала 9 балів від суддів та 10 від глядачів, що дозволило обійти конкурсанток KRUTЬ і Jerry Heil, які посіли друге та третє місця відповідно.

Гурт не вперше брав участь у нацвідборі. "TVORCHI" змагались у фіналі нацвідбору на Євробачення у 2020 році, але тоді перше місце зайняв гурт "Go-A", який в результаті виборов Україні 3 місце.

Пропонуємо переглянути виступ гурту "TVORCHI" на національному відборі.