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"Когда-то Кашпировский был большим гуру": Кондратюк резко высказался об Арестовиче

Игорь Кондратюк сделал заявление об Арестовиче (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Музыкальный продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк резко высказался о скандальных заявлениях бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Также артист объяснил "феномен" популярности бывшего советника и провел яркую аналогию с книжным персонажем, который очень хорошо его характеризует.

Свое мнения по поводу громких заявлений Арестовича Кондратюк высказал в эксклюзивном интервью для РБК-Украина.

Что думает Кондратюк об Арестовиче

"Я не воспринимаю Арестовича вообще... Для меня это недалекий, необразованный и неглубокий человек, у которого есть определенное дарование разговаривать. В свое время Кашпировский тоже был большим гуру для многих людей (Кашпировский - психотерапевт, который в конце 80-х годов начал проводить экспериментальные сеансы телевизионной медицины и телегипнозы - ред.)", - говорит продюсер.

Также Кондратюка возмущает высказывания Арестовича о том, что "российская культура, вроде как, бы велика, а украинская - маленькая". Такое заявление бывший советник сделал летом 2022 года.

"Это абсолютная чушь. Человек, который говорит, что российская культура больше, чем украинская - должен жить в России. Во время войны он просто идиот, если он это говорит", - заявил Кондратюк.

При этом продюсер отмечает, что с момента полномасштабной войны ни разу не слушал интервью Алексея Арестовича.

"Я еще до войны посмотрел несколько его интервью и понял, что слушать Арестовича - это себя не уважать. Ничего проукраинского он не говорит. Пусть сидит читает книги, но ему это не интересно. Он уже кайфонул от того, что у него 100-тысячная аудитория. Вот Леша Арестович - это Остап Бендер современности. Это максимально яркая аналогия. При том, что Бендер был в некоторых вещах более честным", - добавляет Кондратюк.

Напомним, что Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента 17 января 2023 года.

Накануне разразился сильный скандал из-за его высказывания о якобы попадании в дом в Днепре противоракетного снаряда Украины, что привело к трагедии.

Украинцы неоднократно возмущались скандальными заявлениями Арестовича и раньше. Однако только сейчас бывший советник решил самостоятельно отстранить себя от рабочих обязанностей.

Ранее мы рассказывали о том, как Игорь Кондратюк оценивает шансы на победу в Евровидении украинской группы TVORCHI.

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Алексей Арестович