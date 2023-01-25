"Когда-то Кашпировский был большим гуру": Кондратюк резко высказался об Арестовиче

Что думает Кондратюк об Арестовиче

"Я не воспринимаю Арестовича вообще... Для меня это недалекий, необразованный и неглубокий человек, у которого есть определенное дарование разговаривать. В свое время Кашпировский тоже был большим гуру для многих людей (Кашпировский - психотерапевт, который в конце 80-х годов начал проводить экспериментальные сеансы телевизионной медицины и телегипнозы - ред.)", - говорит продюсер.

Также Кондратюка возмущает высказывания Арестовича о том, что "российская культура, вроде как, бы велика, а украинская - маленькая". Такое заявление бывший советник сделал летом 2022 года.

"Это абсолютная чушь. Человек, который говорит, что российская культура больше, чем украинская - должен жить в России. Во время войны он просто идиот, если он это говорит", - заявил Кондратюк.

При этом продюсер отмечает, что с момента полномасштабной войны ни разу не слушал интервью Алексея Арестовича.

"Я еще до войны посмотрел несколько его интервью и понял, что слушать Арестовича - это себя не уважать. Ничего проукраинского он не говорит. Пусть сидит читает книги, но ему это не интересно. Он уже кайфонул от того, что у него 100-тысячная аудитория. Вот Леша Арестович - это Остап Бендер современности. Это максимально яркая аналогия. При том, что Бендер был в некоторых вещах более честным", - добавляет Кондратюк.

Напомним, что Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента 17 января 2023 года.

Накануне разразился сильный скандал из-за его высказывания о якобы попадании в дом в Днепре противоракетного снаряда Украины, что привело к трагедии.

Украинцы неоднократно возмущались скандальными заявлениями Арестовича и раньше. Однако только сейчас бывший советник решил самостоятельно отстранить себя от рабочих обязанностей.