"Колись я буду вдячна цій війні": Маша Єфросиніна розповіла, чим зараз заробляє та чому не переходила на українську

Чому не переходила на українську?

Маша Єфросиніна та Оля Полякова мають власне шоу на YouTube "Дорослі дівчатка", яке раніше мало російськомовну назву "Взрослые девочки" та знімалося цією ж мовою.

Оля Полякова та Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Після того, як Маша з Олею заявили, що не змінюватимуть мову шоу, від них пішло багато глядачів. За словами Раміни, деякі її знайомі, які раніше дивилися "Дорослих дівчаток", тепер навіть не знають, що Єфросиніна знімає українською.

Сама ведуча каже, що багато хто просто перекрутив її слова та неправильно зрозумів.

"Це буде моя історія, з якою я буду жити. Це буде моя правда, яку я знаю. Моя правда, яку знають ті люди, які мені зас*али. Я знаю, чому вони це робили, за які гроші вони це робили", - каже Маша.

Маша Єфросиніна під час благодійного телемарафону (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Зірка також роздумує, що якби на той час була в Україні, то не говорила би так про українську мову.

"Я була в Європі, як і всі, хто виїхав з дітьми. Я жила в новинах, але абсолютно точно не відчувала, як змінився наратив щодо мови. Я не встигла його зчитати. Я була впевнена, що "Дорослих дівчаток" люблять за чесність, але це було наївно. Нас сприйняли неправильно", - розповідає вона.

Як Єфросиніна заробляє під час війни?

У минулому Маша була популярною телеведучою, але не так давно перейшла на YouTube та стала Почесним Послом Фонду ООН. За словами Єфросиніної, дохід їй приносить лише YouTube.

"Я ніколи не отримувала гроші за те, що я посол. За 9 місяців YouTube приніс мені гроші кілька разів лише, і я інвестую їх далі. І реклами немає, нічого немає. Я живу зараз на збереження", - ділиться телеведуча.

Окрім того, до війни вона мала багато успішних контрактів, проте зараз вони всі на паузі. На думку Маші, вони так і не повернуться.