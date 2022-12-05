"Когда-то я буду благодарна этой войне": Маша Ефросинина рассказала, чем сейчас зарабатывает и почему не переходила на украинский

Почему не переходила на украинский?

У Маши Ефросининой и Оли Поляковой есть собственное шоу на YouTube "Дорослі дівчатка", которое ранее имело русскоязычное название "Взрослые девочки" и снималось на этом же языке.

Оля Полякова и Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

После того как Маша с Олей заявили, что не будут менять язык шоу, от них ушло много зрителей. По словам Рамины, некоторые ее знакомые, ранее смотревшие "Дорослі дівчаток", теперь даже не знают, что Ефросинина снимает на украинском.

Сама ведущая говорит, что многие просто перекрутили ее слова и неправильно поняли.

"Это будет моя история, с которой я буду жить. Это будет моя правда, которую я знаю. Моя правда, которую знают те люди, которые мне зас*али. Я знаю, почему они это делали, за какие деньги они это делали", - говорит Маша.

Маша Ефросинина во время благотворительного телемарафона (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Звезда также раздумывает, что если бы в то время была в Украине, то не говорила бы так об украинском языке.

"Я была в Европе, как и все, кто уехал с детьми. Я жила в новостях, но совершенно точно не чувствовала, как изменился нарратив по поводу языка. Я не успела его считать. Я была уверена, что "Взрослых девочек" любят за честность, но это было наивно. Нас восприняли неправильно", - рассказывает она.

Как Ефросинина зарабатывает во время войны?

В прошлом Маша была популярной телеведущей, но недавно перешла на YouTube и стала Почетным Послом Фонда ООН. По словам Ефросининой, доход ей приносит только YouTube.

"Я никогда не получала деньги за то, что я посол. За 9 месяцев YouTube принес мне деньги несколько раз, и я инвестирую их дальше. И рекламы нет, ничего нет. Я живу сейчас на сбережения", - делится телеведущая.

Кроме того, до войны у нее было много успешных контрактов, однако сейчас они все на паузе. По мнению Маши, они так и не вернутся.