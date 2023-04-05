Колір збережеться надовго: як правильно доглядати за фарбованим волоссям

Жінки завжди експериментують зі своєю зовнішністю та змінюють колір волосся. Однак, нова зачіска вимагає правильного догляду у домашніх умовах.
Про це повідомила трихолог Вікторія Українець в Insragram.
За словами експерта, варто виключити догляд, який містить у складі ПАР (поверхнево-активні речовини), які швидко вимивають колір.
У засобах варто уникати такі речовини: SLES˗ Sodium Laureth Sulfate, SLS˗ Sodium Dodecyl Sulphate, Sodium Lauryl Sulphate.
Такі засоби будуть мати достатню кількість кератину, рослинних чи синтетичних протеїнів та екстракти олій. Хорошим варіантом може бути і наявність SPF захисту в складі.
В незмивний догляд трихолог радить включити SPF захист. Загалом можна до флюїду чи термозахисту.
Експерт каже, що важливо сушити волосся феном у холодному режимі.
"Це закриває кутикулу, яку всю не закрив бальзам чи кондиціонер. Забирає надмірну вологу від якої волосся руйнується", - йдеться у повідомленні.
Загалом, якщо є необхідність термоукладки - обов’язково використовувати термозахист.
Склад маски має бути багатим на протеїни та екстракти олій. Використовувати її потрібно 1 раз на тиждень.
"Маска досить розкриває кутикулу волосся, щоб наситити вмістом. І після її використання обов’язково миємо голову прохолодною або холодною водою і сушимо феном", - зазначила трихолог.
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