UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колір збережеться надовго: як правильно доглядати за фарбованим волоссям

Як правильно доглядати за фарбованим волоссям (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Жінки завжди експериментують зі своєю зовнішністю та змінюють колір волосся. Однак, нова зачіска вимагає правильного догляду у домашніх умовах.

Про це повідомила трихолог Вікторія Українець в Insragram.

Виключити з догляду агресивні засоби

За словами експерта, варто виключити догляд, який містить у складі ПАР (поверхнево-активні речовини), які швидко вимивають колір.

У засобах варто уникати такі речовини: SLES˗ Sodium Laureth Sulfate, SLS˗ Sodium Dodecyl Sulphate, Sodium Lauryl Sulphate.

Використовувати бальзам та кондиціонер

Такі засоби будуть мати достатню кількість кератину, рослинних чи синтетичних протеїнів та екстракти олій. Хорошим варіантом може бути і наявність SPF захисту в складі.

SPF захист

В незмивний догляд трихолог радить включити SPF захист. Загалом можна до флюїду чи термозахисту.

Волосся сушити феном

Експерт каже, що важливо сушити волосся феном у холодному режимі.

"Це закриває кутикулу, яку всю не закрив бальзам чи кондиціонер. Забирає надмірну вологу від якої волосся руйнується", - йдеться у повідомленні.

Термозахист

Загалом, якщо є необхідність термоукладки - обов’язково використовувати термозахист.

Маска для волосся

Склад маски має бути багатим на протеїни та екстракти олій. Використовувати її потрібно 1 раз на тиждень.

"Маска досить розкриває кутикулу волосся, щоб наситити вмістом. І після її використання обов’язково миємо голову прохолодною або холодною водою і сушимо феном", - зазначила трихолог.

Раніше ми повідомляли, як зберегти волосся чистим якомога довше.

Також ми писали, який колір волосся допоможе приховати старіння та зморшки.

Читайте РБК-Україна в Google News
волоссятрихолог