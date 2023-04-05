Цвет сохранится надолго: как правильно ухаживать за окрашенными волосами

Исключить из ухода агрессивные средства

По словам эксперта, следует исключить уход, который содержит в составе ПАВ (поверхностно-активные вещества), которые быстро вымывают цвет.

В средствах следует избегать такие вещества: SLES Sodium Laureth Sulfate, SLS Sodium Dodecyl Sulphate, Sodium Lauryl Sulphate.

Использовать бальзам и кондиционер

Такие средства будут иметь достаточное количество кератина, растительных или синтетических белков и экстракты масел. Хорошим вариантом может быть и наличие SPF защиты в составе.

SPF защита

В несмываемый уход трихолог советует включить SPF защиты. В общем, можно к флюиду или термозащите.

Волосы сушить феном

Эксперт говорит, что важно сушить волосы феном в холодном режиме.

"Это закрывает кутикулу, которую всю не закрыл бальзам или кондиционер. Забирает чрезмерную влагу, от которой волосы разрушаются", - говорится в сообщении.

Термозащита

В общем, если есть необходимость термоукладки - обязательно использовать термозащиту.

Маска для волос

Состав маски должен быть богат протеинами и экстрактами масел. Использовать его нужно 1 раз в неделю.

"Маска достаточно раскрывает кутикулу волос, чтобы насытить содержимым. И после ее использования обязательно моем голову прохладной или холодной водой и сушим феном", - отметила трихолог.