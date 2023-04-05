Цвет сохранится надолго: как правильно ухаживать за окрашенными волосами

Женщины всегда экспериментируют со своей внешностью и изменяют цвет волос. Однако новая прическа требует правильного ухода в домашних условиях.
Об этом сообщила трихолог Виктория Украинец в Insragram.
По словам эксперта, следует исключить уход, который содержит в составе ПАВ (поверхностно-активные вещества), которые быстро вымывают цвет.
В средствах следует избегать такие вещества: SLES Sodium Laureth Sulfate, SLS Sodium Dodecyl Sulphate, Sodium Lauryl Sulphate.
Такие средства будут иметь достаточное количество кератина, растительных или синтетических белков и экстракты масел. Хорошим вариантом может быть и наличие SPF защиты в составе.
В несмываемый уход трихолог советует включить SPF защиты. В общем, можно к флюиду или термозащите.
Эксперт говорит, что важно сушить волосы феном в холодном режиме.
"Это закрывает кутикулу, которую всю не закрыл бальзам или кондиционер. Забирает чрезмерную влагу, от которой волосы разрушаются", - говорится в сообщении.
В общем, если есть необходимость термоукладки - обязательно использовать термозащиту.
Состав маски должен быть богат протеинами и экстрактами масел. Использовать его нужно 1 раз в неделю.
"Маска достаточно раскрывает кутикулу волос, чтобы насытить содержимым. И после ее использования обязательно моем голову прохладной или холодной водой и сушим феном", - отметила трихолог.
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