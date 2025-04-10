На колінах і зі сльозами: 8 акторів, які принижувалися, щоб отримати роль

Маргарет Квеллі

Коли Маргарет Квеллі дізналася, що планується продовження її улюбленого фільму "Щасливий Гілмор", вона негайно написала електронного листа своїм агентам.

"Все, що потрібно. Жодна роль не є надто малою. Будь ласка! Я маю взяти участь у цьому. Я прошу вас, будь ласка, чого б це не вартувало", - звернулася акторка. Кадр з фільму "Щасливий Гілмор"

У результаті Квеллі отримала "крихітну роль" у майбутній стрічці "Щасливий Гілмор 2".

"Це було найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося. Це крихітна частина. Я, по суті, глибоке тло, але тепер можу померти щасливою", - поділилася вона.

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе проходив прослуховування на роль Ніка Шеффа у фільмі "Гарний хлопчик" три-чотири рази, перш ніж отримав можливість читати текст разом зі Стівом Кареллом.

Це був довгий і складний процес, щоб потрапити до проєкту. Кадр з фільму "Гарний хлопчик"

"Під час першої зустрічі з режисером Феліксом ван Гронінгеном я буквально став на коліна і сказав: "Будь ласка, будь ласка, будь ласка, дозволь мені це зробити'", - розповів він у 2018 році TNP.

"Фелікс довірив мені цю роль у той час, коли на неї претендували актори з іменами, кар'єрою, з досягненнями. А в мене на той момент нічого не було", - додав він.

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон понад 10 років намагалася будь-яким способом потрапити у франшизу "Парк Юрського періоду".

"Я думаю: "Я можу загинути в перші п’ять хвилин! Мене може з’їсти хто завгодно! Я навіть готова працювати в кейтерингу!" Я зроблю все, аби стати частиною цього світу", - зізналася вона в інтерв'ю ComicBook у 2022 році. Кадр з фільму "Світ Юрського періоду: Відродження"

"Я величезна прихильниця "Парку Юрського періоду". Це один із перших фільмів, які я пам’ятаю, що подивилася в кінотеатрі. Цей досвід яскраво закарбувався в моїй пам’яті. Це було наче поворотний момент у моєму житті. Просто неймовірно", - додала знаменитість.

У 2024 році акторку затвердили на роль Зори Беннетт у майбутньому фільмі "Світ Юрського періоду: Відродження".

Брендан Фрейзер

Брендан Фрейзер не просто просив продюсера Боба Даксея дати йому роль у фільмі "Джі Ай Джо: Атака Кобри" - він буквально благав.

"Ми були в Шанхаї, знімали нічну сцену з погонею. Боб Даксей відірвався від телефону, на обличчі - знайома усмішка. Він продюсував два інші фільми, в яких я знімався, і я запитав: "Чому ти такий щасливий?". Він відповів: "Щойно Paramount дала зелене світло на зйомки "Джо", - згадав актор у 2008 році в інтерв’ю Rotten Tomatoes. Кадр з фільму "Джі Ай Джо: Атака Кобри"

На це Фрейзер пожартував: "Чудово! Я навіть готовий взимку помити твого собаку - тільки візьми мене у фільм".

У результаті він отримав камео у стрічці.

Седі Сінк

Коли Седі Сінк проходила проби на роль Макс Мейфілд у серіалі "Дивні дива", їй було 14 років. Кастинг-директори сумнівалися, бо вважали її занадто "старою" для цієї ролі.

"Я просто благала і благала їх дати мені більше матеріалу, щоб я могла показати щось нове", - розповіла акторка виданню "Fashion" у 2022 році. Кадр з фільму "Дивні Дива"

Роль вона отримала вже наступного дня після другого прослуховування.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт настільки захопилася співпрацею з режисером Гільєрмо дель Торо під час роботи над "Алеєю кошмарів", що прямо сказала йому: "Ти повинен дати мені роль у "Піноккіо".

На що режисер відповів: "Залишилася лише одна мавпа". Кейт Бланшетт (фото: Вікіпедія)

Тоді Кейт не розгубилася і заявила: "Я зроблю все. Я б зіграла для тебе навіть олівець у фільмі".

У результаті вона озвучила Спацатуру - мавпу.

Ніколь Кідман

Ніхто не вірив, що Ніколь Кідман зможе втілити Сюзанну Стоун-Маретто у фільмі "Померти заради".

"Я зателефонувала режисеру Гасу Ван Сенту і сказала: "Будь ласка, дайте мені шанс, я благаю вас", тому що сценарій був надзвичайно сильним", - розповіла вона виданню Variety у 2016 році. Кадр з фільму "Померти заради"

У результаті Ніколь отримала роль.

Мелісса Маккарті

У 2023 році Мелісса Маккарті в інтерв’ю виданню People зізналася, що коли дізналася про те, що Роб Маршалл знімає ігрову версію "Русалоньки", то "ледь не кинулася під його машину і благала про роль".

"Насправді ні, але я благала його поговорити зі мною. Це правда", - уточнила вона. Кадр з фільму "Русалонька"

Маккарті додала, що провела з "Русалонькою" більше часу, ніж з будь-яким іншим фільмом.

"Я насправді не усвідомлювала цього, поки Роб не запитав: "Ти бачила цей фільм кілька разів?' І я відповіла: "Тепер, коли ти запитав, то так - багато разів". На щастя, це мене не злякало", - розповідала знаменитість.