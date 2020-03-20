Работала с продуктами: новые детали об умершей от коронавируса украинке

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Умершая от коронавируса жительница Ивано-Франковска работала до последнего с продуктами питания

Коронавирус в Украине стал причиной смертей уже троих жителей. Первой скончалась 71-летняя женщина в Радомышле Житомирской области, второй жертвой стала 33-летняя женщина из Черновцов, у которой были сопутствующие заболевания и коронавирус был подтвержден уже после смерти. Третья жертва – 56-летняя женщина из Ивано-Франковска, у которой коронавирус подтвердили лабораторно также уже после гибели.

По предварительным данным, женщина заразилась от своего супруга, который вернулся недавно с заработков из Чехии. Как утверждают медики, женщина долго лечилась дома самостоятельно и к медикам обратилась только тогда, когда ей совсем стало плохо, пишет издание Strana.ua.

13 марта женщина обратилась к семейному врачу и пожаловалась на повышенную температуру и сухой кашель. 16 марта ей стало хуже, у нее началась одышка и ее доставили в инфекционную больницу, где подключили к аппарату ИВЛ. Врачи говорят, что у нее началась пневмония, состояние начало ухудшаться и спасти ее не удалось.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-2019", - рассказали детали во Франковской обладминистрации.

Тест на коронавирус пришел из Киева только 19 марта, и он оказался позитивным. В области начали выяснять, откуда жительница Ивано-Франковска могла получить коронавирус. Оказалось, что ее муж недавно вернулся из Чехии.

Вечером 19 марта за ним отправили бригаду скорой помощи в сопровождении полицейских и доставили в больницу, где поместили в карантин. Стоит отметить, что симптомов у него нет.

Соседи погибшей напуганы и шокированы, говорят, что после возвращения из Чехии мужчина не был на самоизоляции.

"Люди, которые с ними общались, напуганы, требуют дезинфекции и тестов. Даже страшно подумать, сколько людей могло заразиться. Она работала на заводе по производству яичного порошка Имперово-Фудз в Ивано-Франковсе. Это куча контактов, а еще продукты. Моя родственница работала с ней на смене, говорит, что она работала можно сказать до последнего. А потом пошла к участковому врачу, та отправила ее домой, сказав, чтобы немедленно вызвала скорую. Говорят, что она страдала гипертонией и жаловалась на сердце", - рассказали местные жители.

Местные власти решили провести обряд погребения в закрытом режиме и без родственников – в целях безопасности. Исполняющий обязанности губернатора области Виталий Федорив сообщил что нужно подтверждение родственников на такие похороны.

"Мы предлагаем не отдавать тело родственникам, и похоронить отдельно. Но для этого потребуется еще согласие семьи", - отметил он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что количество зараженных в Украине за последние сутки увеличилось.