ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість жертв коронавіруса в Україні збільшилася: що відомо

STYLERКоронавірус    23.03.2020 - 18:06
Кількість жертв коронавіруса в Україні збільшилася: що відомо
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

В Україні померла ще одна пацієнтка, у якої підозрювали коронавірус

Коронавірус в Україні підхопили 74 людини і стало відомо про загибель жінки в Івано-Франківську. За попередніми даними, у пацієнтки підозрювали коронавірус, але результати тестів ще не прийшли.

Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, загиблій жінці було 65 років і її госпіталізували в інфекційну лікарню з симптомами COVID-2019. У неї взяли аналізи та відправили в лабораторію, щоб підтвердити або спростувати коронавірус.

"Поки вона з підозрою. Тести передані в Київ. Відповідно, будемо мати можливість отримати необхідну інформацію завтра", - розповів мер.

Відомо, що 65-річна пацієнтка була родом з села Чукаловка і в неї були супутні захворювання. Марцінків зазначив, що в області з'явилося ще кілька пацієнтів з підозрою на коронавірус.

"Є ще один неприємний випадок: в одну з поліклінік міста звернувся чоловік з досить поганими симптомами, він був госпіталізований в обласну лікарню, разом була родина з трьох осіб. Є великі підозри, що у них коронавірус. Не затягуйте до останнього, якщо у вас вже є симптоми, то відразу звертайтеся до лікаря. Всі, хто повернувся з-за кордону – зателефонуйте на гарячу лінію, щоб вам надали кваліфіковану допомогу", - звернувся мер до жителів Івано-Франківська.

На цей момент зареєстровано три людини з коронавірусом в Івано-Франківську. Всі вони контактували з жінкою, яка раніше померла від коронавірусу. Її чоловік нещодавно повернувся з Чехії і ймовірно став переносником хвороби, через те, що у нього вірус протікає безсимптомно. Ще дві людини – це медсестри, які лікували загиблу, у них хвороба середньої важкості. Всі хворі проходять лікування в інфекційній лікарні.

Як не захворіти коронавірусом: Супрун розповіла, чи потрібно уникати тварин 95-річна бабуся перемогла коронавірус: з'явилися деталі
Новини України КоронавірусЕпідемія
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся