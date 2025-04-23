"Коли я змінилася - мама зайнялася йогою, а тато кинув пити": надихаюча сповідь Каті Олос

У Всесвітній день психолога актриса і телеведуча Катя Олос поділилася особистою історією про трансформації, які почались із внутрішньої роботи над собою - і позитивно вплинули на всю її родину.

Про те, як змінилося її життя, ведуча шоу "Місто і село" на Новому каналі розповіла у коментарі РБК-Україна (проєкт Styler).

"На мою думку, люди, які думають, що все нормально, й вони зможуть самі розібратися в усьому, - це перші люди, яким потрібен психолог. Бо я теж колись казала: "Я сама собі психолог". І це вже перший маячок для походу до фахівця", - говорить Катя.

Дівчина почала займатися з психологом і розбиратися в собі, коли пішла вчитися на акторство в Ukrainian Film School.

"У нас там була практика "Гра в себе”. Суть така: поки ти не розберешся в собі, ніколи не зможеш зрозуміти модель поведінки свого персонажа. Тому я розпочала роботу над собою. Тоді була дуже нещаслива у стосунках. І в один момент прийшло розуміння: треба розбиратися, чому обрала саме такий вид поведінки до себе", - згадує вона.

З часом Катя зрозуміла: проблема не в комусь, а в ній самій.

"Це прийшло після роботи з психологом. Хоча навіть не так! Мені допоміг комплекс усього: практика з психологом, йога, медитації, дихання, масажі, ретрити. Та є важливий момент, що я зрозуміла, спостерігаючи за іншими, тож тепер можу сформувати пораду!" - розповідає ведуча.



Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Вона відзначає, що "більшість психологів егоїстично вчать любові до себе", а от сама Олос виступає більше "за любов і до себе, і до ближнього".

"Тому дуже важливо вибрати правильного майстра, який вкладатиме правильні цінності", - наголошує вона.



Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Дівчина каже, що духовні практики та робота з ментальним здоров’ям допомогла не лише змінити її життя, а й позитивно вплинула на її рідних.

"Я пам’ятаю, що колись мені сказали: "Почнеш мінятися ти, почне мінятися і твоя сім’я". Так і сталося!" - ділиться Олос.

За словами зірки Нового каналу, коли у неї "в плані ментальних трансформацій усе закрутилося", то й мама Каті "почала над собою працювати та кардинально змінила життя, і тато кинув пити, почав займатися спортом".

"Тому я справді вірю: спочатку зміни себе, і потім ти сам зможеш змінити світ", - резюмувала вона.



Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)