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Коли зимові канікули у школах Києва і області: дати і тривалість

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Київ, Вівторок 13 грудня 2022 14:25
Коли зимові канікули у школах Києва і області: дати і тривалість Коли розпочнуться зимові канікули у Києві (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Зимові канікули у школах столиці розпочнуться за графіком. Проте тривалість відпочинку учнів у Київській області буде довшою, ніж зазвичай. Все через те, що 99% закладів загальної середньої освіти осінні канікули не проводили, їх було перенесено на зимовий період

Коли розпочнуться канікули у Києві та скільки триватимуть - читайте нижче.

Скільки триватимуть канікули Києві

Зимові канікули у школах Києва триватимуть з 26 грудня по 27 січня.

За словами мера Віталія Кличка, у цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення.

Також вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку. До того ж у випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву.

Коли розпочнуться у Київській області

У Київській області зимові канікули триватимуть 3-4 тижні.

Нещодавно у Київській обласній військовій адміністрації повідомляли, що цього навчального року зимові канікули будуть довшими, ніж зазвичай.

Все через те, що 99% закладів загальної середньої освіти осінні канікули не проводили, їх було перенесено на зимовий період.

Так, цьогоріч зимові канікули в Київській області запланували провести таким чином:

  • з 19 грудня - канікули в 77 закладах освіти;
  • з 26 грудня - канікули в 368 закладах освіти;
  • з 31 грудня - канікули в 191 закладі освіти.

Таким чином, для більшості учнів Київської області канікули розпочнуться вже з понеділка, 26 грудня.

Раніше ми повідомляли, що у Києві змінили графік навчання у школах.

Також ми писали, як навчати дітей, коли вимикають світло.

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