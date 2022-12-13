Когда зимние каникулы в школах Киева и области: даты и продолжительность
Зимние каникулы в школах столицы начнутся по графику. Однако продолжительность отдыха учащихся в Киевской области будет длиннее обычного. Все из-за того, что 99% заведений общего среднего образования осенние каникулы не проводили, они были перенесены на зимний период.
Когда начнутся каникулы в Киеве и сколько будут продолжаться - читайте ниже.
Сколько продлятся каникулы в Киеве
Зимние каникулы в школах Киева продлятся с 26 декабря по 27 января.
По словам мэра Виталия Кличко, в это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления.
Также учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск. К тому же, в случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева.
Когда начнутся в Киевской области
В Киевской области зимние каникулы продлятся 3-4 недели.
Недавно в Киевской областной военной администрации сообщали, что в этом учебном году зимние каникулы будут длиннее обычного.
Все потому, что 99% заведений общего среднего образования осенние каникулы не проводили, они были перенесены на зимний период.
В этом году зимние каникулы в Киевской области запланировали провести следующим образом:
- с 19 декабря - каникулы в 77 учебных заведениях;
- с 26 декабря - каникулы в 368 учебных заведениях;
- с 31 декабря - каникулы в 191 учебном заведении.
Таким образом, для большинства учащихся Киевской области каникулы начнутся уже с понедельника, 26 декабря.
Ранее мы сообщали, что в Киеве изменили график обучения в школах.
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