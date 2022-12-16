Коли зимові канікули у школах Чернівців і Ужгорода: новий графік

Зимові канікули в Україні традиційно почнуться в кінці грудня, але в деяких містах вони будуть об'єднані з осінніми. Загалом терміни проведення канікул у Чернівцях та Ужгороді будуть залежати від безпекової ситуації у регіоні.
Коли діти підуть на зимові канікули - читайте в Styler нижче.
Загалом у Чернівецькій області зимові канікули рекомендували проводити у період з 26 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року. На цей термін канікули запланували у понад 340 школах області.
Зокрема, у понад 120 школах області осінні канікули перенесли на зимовий період. Відтак тривалість відпочинку учнів збільшили. Наприклад, учні 9 шкіл відпочиватимуть з 2 до 22 січня. А 85 - з 26 грудня до 15 січня.
Додамо, що нещодавно Чернівецький міський голова Роман Клічук заявляв, що у зв’язку зі складною ситуацією в країні школам рекомендуватимуть запровадити тривалі зимові канікули на півтора місяця.
За словами мера, канікули можуть тривати у школах міста з кінця грудня до середини лютого.
Відповідно, щоб опанувати навчальну програму за рік, школярі навчатимуться до кінця червня. Однак, це питання ще узгоджуватимуть із керівниками освітніх закладів.
Міський голова Ужгороді Богдан Андріїв розповів що у міських школах зимові канікули розпочнуться 22 грудня та триватимуть до 20 січня. Зокрема, учні відпочиватимуть місяць.
Загалом у Закарпатській області зимові канікули відбудуться у такий же термін.
Додамо, що в Управлінні освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради повідомляли, що осінні і весняні канікули в закладах загальної середньої освіти Мукачівської громади не передбачені.
Згідно з їхніми рекомендаціями та відповідно до структури навчального року, заняття у Мукачівській громаді організовано за семестровою системою - з 1 вересня по 23 грудня та з 23 січня по 2 червня.
Школярі закладів освіти громади Мукачева 19 грудня йдуть на зимові канікули.
Повідомляємо, що цьогоріч зимові канікули в закладах освіти міста та громади розпочнуться швидше, а саме 19 грудня.
Триватимуть вони по 15 лютого, згідно структури навчального року.
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