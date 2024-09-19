Коли збирати буряк, щоб він не перезрів: поради від городників і фермерів

Одним з найважливіших етапів у вирощуванні коренеплодів є процес їхнього збирання. Особливо уважно потрібно ставитися до збору врожаю буряків, щоб коренеплоди не перестигли - інакше вони не зберігатимуться довго.

РБК-Україна (проєкт Styler) роз'яснює, коли треба збирати буряк, щоб він не перезрів.

Коли збирати буряк восени

Не варто квапитися зі збором буряків. Якщо буряк недостатньо стиглий, в ньому менше мікроелементів та вітамінів, адже вони накопичуються на кінцевій фазі розвитку коренеплоду.

Не менш важливо орієнтуватися на поради, зазначені на пакетику з насінням. Кожному сорту необхідна різна кількість часу на дозрівання.

Наприклад, ранньостиглі сорти буряка дозрівають приблизно за 50-80 днів. Загалом ці сорти збирають в липні та на початку серпня.

Популярним середньостиглим сортам, які можуть зберігатися протягом зими, потрібно 80-100 днів від висадки насіння до дозрівання. Збирати буряки середньостиглих сортів потрібно від початку серпня та у вересні.

Пізньостиглі сорти буряків відомі тим, що можуть зберігатися до весни, не втрачаючи ані форми, ані корисних елементів. Збирати врожай цього сорту потрібно найпізніше - з середини вересня та до початку жовтня.

Втім, важливо детально вивчити особливості сорту - не всі середньостиглі сорти можуть бути придатними для тривалого зберігання.

Середньостиглі та пізньостиглі сорти буряка збирають у вересні (ілюстративне фото: Freepik)

Проте попри те, що буряк повинен дозріти, не варто чекати, поки овоч досягне максимального розміру. Адже тоді буряк може почати гнити і не принесе жодної користі.

Також рекомендують спершу викопувати більші за розміром буряки, а менші збирати пізніше, щоб вони встигли підрости.

Крім цього, на час збору врожаю буряків дещо впливають погодні умови. Якщо осінь тривала та тепла, зі збором врожаю буряків не квапляться, але якщо за прогнозами будуть дощі та похолодання, варто зібрати коренеплоди згідно з термінами сорту або навіть трохи раніше.

Інакше буряк, як і морква, може просто згнити у вологій землі. Крім цього, фіолетовий коренеплід не переносить температури нижче 0, тож буряки неодмінно слід зібрати до заморозків.

Ознаки стиглості буряка

Окрім визначення настання збору врожаю за термінами дозрівання для кожного сорту, вказати на те, що буряк достиг, можуть і зовнішні ознаки:

зміна кольору бадилля : якщо буряк дозрів, нижня частина листя починає жовтіти;

: якщо буряк дозрів, нижня частина листя починає жовтіти; розміри : столовий буряк має бути від 5 до 10 см в діаметрі, цукрові буряки дещо більші;

: столовий буряк має бути від 5 до 10 см в діаметрі, цукрові буряки дещо більші; стан шкірки: на поверхні буряка з'являються "горбки", а шкірка овочу - тверда та щільна.

На стиглість буряка вказують розміри та прив'яле листя (ілюстративне фото: Freepik)

До того ж, якщо буряк стиглий, верхня частина м'якуша коренеплоду буде виступати з-під землі. Також буряк повинен мати насичений колір відповідно сорту, а корінь коренеплоду, витягнутого з землі, має бути невеликим, з незначною кількістю відгалужень.

Як правильно збирати буряк

Збирати буряки рекомендують у сонячну, суху, але прохолодну погоду, щоб коренеплоди краще зберігалися. Буряк легше збирати, коли ґрунт вологий, тому плануйте збирати буряк після дощу або добре полийте город за день до збирання врожаю.

Коли ви будете готові збирати буряк, розпушіть ґрунт навколо коріння вилами або лопаткою, намагаючись не пошкодити коріння.

Після того, як ґрунт розпушений, візьміть рослину буряка за основу зелені і обережно потягніть вгору, щоб витягнути буряк з ґрунту. Проте не слід висмикувати буряк з зусиллям - через це овоч може пошкодитись.

Щоб буряки краще зберігались, після викопування потрібно зробити наступне:

обережно очистити буряк від налиплої землі за допомогою рукавичок, бити овочі, щоб струсити ґрунт, не можна;

зрізати бадилля до декількох сантиметрів;

обрізати бічні корінці;

підсушити буряк протягом 4-5 годин, розклавши овочі в один шар на мішковині під навісом - або протягом кількох днів у провітрюваному приміщенні.

Після того, як коренеплоди підсохли, необхідно оглянути буряки, розклавши їх за сортами та відбракувавши підгнилі та деформовані. Мити буряки перед зберіганням не рекомендують - так коренеплоди пролежать менше.

Зазвичай зберігають буряк в чистому підвалі або льосі, розклавши коренеплоди по коробках або ящиках з піском. Температура приміщенні має становити 0-3 градуси, а вологість повітря - близько 90%.