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Коли з'являться перші складані пристрої від Apple: названа дата

Аналітик заявив, що наприкінці 2025 року Apple випустить 20,3-дюймовий складаний пристрій (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

За даними аналітика Haitong International Securities Джефа Пу, новий звіт стверджує, що Apple має намір запустити масове виробництво складаного пристрою з діагоналлю екрану 20,3 дюйма до кінця 2025 року. Хоча складаний iPhone також залишається в планах, його випуск планується на кінець 2026 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad і Mac 9to5Mac.

Що відомо про майбутні складані пристрої від Apple

Поява інформації про складаний пристрій Apple зі збільшеним екраном не перший випадок. Аналітик Мінґ-Чі Куо раніше стверджував, що компанія працює над 20,3-дюймовим складаним MacBook, плануючи випустити його до 2027 року.

Росс Янг також передбачав появу 20-дюймового складаного пристрою від Apple у 2026 чи 2027 році. Марк Гурман із Bloomberg також згадував складаний MacBook.

Джефф Пу заявляє, що Apple прискорила розробку складаних пристроїв, і за результатами перевірок ланцюжків поставок стає все очевиднішим, що компанія готує складані пристрої.

Очікується, що перша лінійка складаних продуктів Apple буде орієнтована на "ринок ультрависокого класу". Що стосується складаного iPhone, компанія вивчає два варіанти розмірів екрану: 7,9 та 8,3 дюйма у розгорнутому стані.

Прагнучи до інновацій, Apple залишається єдиним великим виробником смартфонів, які не мають у своєму асортименті складаних пристроїв. У той час як конкуренти, такі як Huawei, Xiaomi та Samsung вже випустили кілька поколінь таких смартфонів.

Нагадаємо, що колекціонер поділився рідкісними знімками пробної версії iPad для Apple Watch.

У нас також є матеріал про те, що Apple веде розробки в новій для себе сфері.

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