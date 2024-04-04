Apple веде розробки в абсолютно новій для себе сфері: що відомо

Apple почала розробляти домашніх роботів на ранніх етапах після того, як припинила роботу над проектом автомобілів на початку поточного року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відоме видання новин Bloomberg .

Основні ідеї щодо створення роботів

Один із напрямків полягає у створенні робота, який буде здатний супроводжувати користувача будинком та виконувати різноманітні завдання. Інша ідея полягає у розробці рухомого пристрою з дисплеєм, аналогічним iPad, який користувач використовуватиме для взаємодії.

Обидві ці концепції перебувають у ранніх етапах дослідження. Це відбувається в контексті збільшення тиску всередині компанії. Apple шукає наступний проривний продукт, який може забезпечити зростання виручки.

Раніше компанія розглядала можливість розробки електромобілів як такий продукт. Однак ця ідея була відкинута.

Apple також представила власні окуляри змішаної реальності, але для їхнього значного прибутку потрібен час. Тому технологічний гігант шукає нових можливостей для інновацій.

Apple Vision Pro (фото: Esquire)

Хто відповідальний за створення роботів

За розробку домашніх роботів усередині Apple відповідають два великі підрозділи: група апаратного забезпечення та група штучного інтелекту та машинного навчання. Ідеї створення розумних пристроїв для дому у попередні роки виходили саме з цих відділів.

Проте досі ці ідеї залишалися лише абстракціями і не набували конкретних форм. Керівники на різних рівнях висловлювали скептицизм щодо перспектив розробки таких пристроїв.

Зі зростаючим інтересом до розумних будинків і застосуванням штучного інтелекту, що розширюється, в Apple бачать потенціал зробити персональних роботів привабливими продуктами.

Перспективи нової розробки

Однак важко припустити, що вони досягнуть такого ж комерційного успіху, як iPhone, який минулого року становив 52 відсотки від загального обсягу продажів компанії.

У випадку, якщо Apple ухвалить рішення про розробку персональних роботів, це не буде першим випадком, коли корпорація входить до цієї області. У 2021 році Amazon представила свого домашнього робота Astro, який в даний час доступний за 1 600 доларів, проте він не набув широкого поширення.

Домашній робот Amazon Astro не відразу завоював популярність (фото: Amazon)