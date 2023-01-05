Коли ворожать у січні 2023: найпопулярніші способи дізнатися про долю

Коли можна гадати

Січневі ворожіння починаються з 6 січня і продовжуються до Водохреща. Можна для ворожіння використовувати будь-який вечір у цей період, але найкращими датами вважаються вечір 6 січня та вечір 18 січня. Саме в ці дні можна отримати точні відповіді на запитання про кохання чи судженого.

З 15 по 17 січня можна використовувати будь-які способи гадання, крім дзеркал. У ці дні темні сили активніші й можна накликати неприємності. 7 та 19 січня не можна використовувати звичайні карти або карти Таро.

Як гадають на Різдво

Ворожіння на куті. Якщо каша вилазить із горщика або він тріснув у печі - до неприємностей.

Якщо крупа дрібна та світла – чекати біди. Якщо кутя почервоніла – на щастя та удачу.

У ніч на Різдво дівчата набирають кутю у ложку та виходять на вулицю. Як зватимуть першого зустрічного - так зватимуть і судженого.

Як гадати на судженого та кохання

Ворожіння на нареченого. Наберіть перший номер на телефоні й, якщо вам відповість чоловік - запитайте його ім'я. Так і зватимуть нареченого.

Ворожіння на долю. Приготуйте три чашки. В одну покладіть перстень, в другу квітку, а в третю - стрічку. Дівчата повинні вибирати чашку, не дивлячись. Кільце - незабаром весілля, стрічка - ходити в дівках ще рік, квітка - дівчина незабаром отримає пропозицію руки та серця.

Ворожіння на картах. На листочках пишуть імена потенційних реальних кавалерів. Потім їх перевертають і зверху на них розкидають карти. Під кожною картою має бути три листочки. Червона масть – взаємна симпатія, одна чи дві чорні – чоловік сумнівається у почуттях чи не може зізнатися. Чорні масті – немає взаємності.

Ворожіння на нареченого. Візьміть з колоди королів та валетів та загадайте на кожного конкретного чоловіка. Покладіть під подушку зі словами: "У сні до мене прийди, у всій красі покажися, ім'я назви, серце подаруй". Вранці тягніть навмання одну карту – так дізнаєтесь, хто про вас думає та мріє про зустріч.

Ворожіння на майбутнє. Покладіть колоду карт під подушку і ні з ким до сну не розмовляйте. Вранці витягуйте одну карту навмання.

Червова масть - незабаром зустріч із нареченим або ваші існуючі стосунки будуть розвиватися.

Піки - у вашому житті скоро з'явиться близька людина, але почуття можуть бути невзаємними або стосунки не складуться.

Хрести – зустріч із судженим буде нескоро, але вона стане несподіваною.

Бубни – з майбутнім чоловіком вас познайомлять друзі чи родичі. Стосунки будуть міцними.

Як гадати на майбутнє

Шапка з прогнозами. Складіть у шапку чи коробку предмети, які символізують гроші, кохання, удачу, подорожі, роботу, навчання тощо. Все перемішайте та витягуйте по черзі: "Перший предмет на найближче майбутнє покаже, другий - далеке майбутнє, третій - що завтра чекає".

Книжка Уявіть своє майбутнє та яким ви хочете його бачити. Потім дістаньте будь-яку книгу з полиці й з заплющеними очима відкрийте будь-яку сторінку і поставте палець. Потім прочитайте та отримайте відповідь. Якщо там картинка – уважно її розгляньте. Порожня сторінка вказує, що поки що у вашому майбутньому немає вашого бажання.

Свічка та тіні. Візьміть стару газету, свічку та плоску тарілку. Запаліть газету і покладіть її на тарілку, а потім з тарілкою пройдіть уздовж стіни та уважно дивіться на тінь.