Когда гадают в январе 2023: самые популярные способы узнать судьбу

Когда можно гадать

Январские гадания начинаются с 6 января и продолжаются до Крещения. Можно для гадания использовать любой вечер в этот период, но самыми лучшими датами считаются вечер 6 января и вечер 18 января. Именно в эти дни можно получить точные ответы на вопросы о любви или суженом.

С 15 по 17 января можно использовать любые способы гадания, кроме зеркал. В эти дни темные силы более активные и можно навлечь на себя неприятности. 7 и 19 января нельзя использовать обычные карты или карты Таро.

Как гадают на Рождество

Гадания на кутье. Если каша вылезает из горшка или он треснул в печи - к неприятностям.

Если крупа мелкая и светлая - ждать беды. Если кутья покраснела - к счастью и удаче.

В ночь на Рождество девушки набирают кутью в ложку и выходят на улицу. Как будут звать первого встречного - так будут звать и суженого.

Как гадать на суженого и любовь

Гадания на суженого. Наберите первый попавшийся номер на телефоне и, если вам ответит мужчина - спросите его имя. Так и будут звать суженого.

Гадание на судьбу. Приготовьте три чашки. В одну положите кольцо, во вторую цветок, а в третью - ленту. Девушки должны выбирать чашку не глядя. Кольцо - скоро свадьба, лента - ходить в девках еще год, цветок - девушка скоро получит предложение руки и сердца.

Гадания на картах. На листочках пишут имена потенциальных кавалеров, реальных. Потом их переворачивают и сверху на них раскидывают карты. Под каждой картой должно быть три листочка. Красная масть - взаимная симпатия, одна или две черной - мужчина сомневается в чувствах или не может признаться. Черные масти - нет взаимности.

Гадание на суженого. Возьмите из колоды королей и валетов и загадайте на каждого конкретного мужчину. Положите под подушку со словами: "Во сне ко мне явись, во всей красе покажись, имя назови, сердце подари". Утром тяните наугад одну карту - так узнаете, кто о вас думает и мечтает о встрече.

Гадание на будущее. Положите колоду карт под подушку и ни с кем до сна не разговаривайте. Утром вытаскивайте одну карту наугад.

Червовая масть - скоро встреча с суженым или же ваши существующие отношения будут развиваться.

Пики - в вашей жизни скоро появится близкий человек, но чувства могут быть невзаимными или отношения не сложатся.

Крести - встреча с суженым будет нескоро, но она станет неожиданной.

Бубны - с будущим мужем вас познакомят друзья или родственники. Отношения будут крепкими.

Как гадать на будущее

Шапка с предсказаниями. Сложите в шапку или коробку предметы, которые символизируют деньги, любовь, удачу, путешествия, работу, учебу и так далее. Все перемешайте и вытаскивайте по очереди: "Первый предмет на ближайшее будущее покажет, второй - далекое будущее, третий - что завтра ждет".

Книга. Представьте свое будущее и каким вы хотите его видеть. Потом достаньте любую книгу с полки и с закрытыми глазами откройте любую страницу и поставьте палец. Потом прочитайте и получите ответ. Если там картинка - внимательно ее рассмотрите. Пустая страница указывает, что пока в вашем будущем нет вашего желания.

Свеча и тени. Возьмите старую газету, свечу и плоскую тарелку. Зажгите газету и положите ее на тарелку, а потом с тарелкой пройдитесь вдоль стены и внимательно смотрите на тень.