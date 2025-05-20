Коли вийдуть AirPods Max 2 і що в них зміниться: інсайд від аналітика

Шанувальники фірмових повнорозмірних навушників Apple, AirPods Max, з нетерпінням очікують виходу моделі нового покоління. Незважаючи на те, що восени минулого року Apple випустила оновлену версію з роз'ємом USB-C, конструктивно і технічно навушники залишилися колишніми.

Про те, коли Apple представить наступне покоління AirPods Max, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

AirPods Max залишаються найдорожчою моделлю в лінійці, але при цьому поступаються навіть бюджетним AirPods 4 за низкою функцій. Крім того, вони досі працюють на застарілому чипі H1.

Аналітик Мін-Чі Куо стверджує, що чекати ще довго. У своїй заяві в соцмережі він повідомив, що AirPods Max нового покоління вийдуть не раніше 2027 року.

За словами Куо, у моделі 2027 року з'явиться оновлений дизайн, що вказує на повноцінне оновлення пристрою, а не на косметичні доопрацювання, як це було з додаванням USB-C.

Одним із ключових поліпшень стане зниження ваги. Це рішення покликане усунути одну з головних претензій користувачів - надмірну важкість AirPods Max. Поточна модель активно використовує алюміній, через що пристрій стає незручним для тривалого носіння.

Для порівняння: поточні AirPods Max важать 386 грамів, тоді як аналогічні Beats Studio Pro - лише 260 грамів.