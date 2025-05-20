Когда выйдут AirPods Max 2 и что в них изменится: инсайд от аналитика

Поклонники фирменных полноразмерных наушников Apple, AirPods Max, с нетерпением ожидают выхода модели нового поколения. Несмотря на то, что осенью прошлого года Apple выпустила обновленную версию с разъемом USB-C, конструктивно и технически наушники остались прежними.

О том, когда Apple представит следующее поколение AirPods Max, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

AirPods Max остаются самой дорогой моделью в линейке, но при этом уступают даже бюджетным AirPods 4 по ряду функций. Кроме того, они до сих пор работают на устаревшем чипе H1.

Аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что ждать еще долго. В своем заявлении в соцсети он сообщил, что AirPods Max нового поколения выйдут не раньше 2027 года.

По словам Куо, в модели 2027 года появится обновленный дизайн, что указывает на полноценное обновление устройства, а не на косметические доработки, как это было с добавлением USB-C.

Одним из ключевых улучшений станет снижение веса. Это решение призвано устранить одну из главных претензий пользователей - чрезмерную тяжесть AirPods Max. Текущая модель активно использует алюминий, из-за чего устройство становится неудобным для длительного ношения.

Для сравнения: текущие AirPods Max весят 386 граммов, тогда как аналогичные Beats Studio Pro - всего 260 граммов.