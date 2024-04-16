Коли віряни відзначають Лазареву суботу: традиції, що можна і не можна робити

Історія Лазаревої суботи

Цей день отримав назву на честь Лазаря, друга Ісуса Христа, чиє воскресіння описане у Святому Письмі. Лазар та його сестри Марія і Марфа проживали у селі Віфанія біля Єрусалима, і Ісус часто відвідував їхню оселю. Лазар захворів і помер, але через чотири дні Ісус воскресив його з мертвих, що сталося в саму суботу.

Після воскресіння Лазаря він прожив ще 30 років і навіть став єпископом на Кіпрі. Ця подія, сплетена з чудом воскресіння, показує віру вірян у спасіння та вічне життя.

Коли відзначається Лазарева субота

Лазарева субота не має фіксованої дати й припадає на шостий тиждень Великого посту, що в цьому році випадає на 27 квітня.

Що не можна робити в цю дату

У цей день діють певні обмеження, зазвичай характерні для великих церковних свят, такі як утримання від прибирання та роботи у саду чи на городі.

Також рекомендується утриматися від важкої фізичної праці. Щодо їжі, дотримання правил Великого посту залишається важливим, хоча в Лазареву суботу можливі певні послаблення.

У Лазареву суботу вірянам рекомендується сходити до церкви, де проводяться урочисті богослужіння, помолитися за зцілення від хвороб та зміцнення здоров'я, освятити вербові гілки.

Лазарева субота - що можна їсти

Дозволяється додавати в їжу олію, можна їсти гарячу їжу, можна випити трохи вина. Незважаючи на Великий піст, на стіл обов'язково ставлять рибну ікру - як символ нового життя.

За Лазаревою суботою та Вербною неділею слідує Страсний тиждень - один із найсуворіших під час Великого посту, коли віряни згадують останні дні життя Христа.