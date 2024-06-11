Коли відбудеться церемонія відкриття Євро-2024: дата, час і подробиці

До старту Євро-2024 лишилися лічені дні. Кожен причетний до футболу в очікуванні початку турніру. Цього разу чемпіонат континентальної першості прийме країна-пивна столиця світу - Німеччина. Батьківщина автомобілів та класичної музики вже мала досвід проведення Євро, проте це було аж в 1988 році, коли вона була поділена на Західну та Східну частину.

За 31 день Німеччина прийме 23 країни. Майже три мільйони вболівальників завітають на стадіони, а ще 12 - просто приїдуть, щоб поринути в цю чарівну футбольну атмосферу. Про подробиці церемонії відкриття та підготовку німців до турніру розповідає РБК-Україна .

Церемонія відкриття: де та коли відбудеться

Чемпіонат Європи-2024 розпочнеться 14 червня на "Альянц-Арені" в Мюнхені.

Гра-відкриття розпочнеться о 20:00, де збірна господарів зустрінеться з шотландцями

Фото: Альянц-Арена (allianz-arena.com)

Саме свято не стане таким помпезним, як, наприклад, відкриття Олімпійських ігор, проте це також традиція.

Зазвичай, церемонія відкриття турніру відбувається у супроводі музичного гостя за 20-30 хвилин до гри та феєрверками, але не цього разу…

Місцевий уряд категорично проти застосування піротехніки на турнірі, хоча в планах організаторів був запуск 60-ти вогнів на церемонії відкриття.

На думку мера Мюнхена, люди можуть це сприйняти, як знак дозволу застосування піротехніки й на трибунах, що суперечить правилам безпеки.

В УЄФА запевнили, що остаточний дозвіл на використання піротехнічних засобів ще очікується.

Разом з тим відомо, що на церемонії відкриття, безпосередньо перед матчем, буде вшановано ікону німецького футболу Франца Беккенбауера, який помер у січні 2024 року.

Екс-капітани збірної Німеччини, які вигравали Чемпіонат Європи, Бернард Дітц (1980) і Юрген Клінсманн (1996), разом з дружиною Беккенбауера Гайді винесуть Кубок Анрі Делоне - трофей, який буде вручено переможцям після фіналу в Берліні 14 липня - на поле перед початком турніру. Таким чином на церемонії буде символічно представлено всі три перемоги Німеччини на континентальній першості.

Відомо також, що за день до початку Євро-2024 відбудеться концерт на площі Шлоссплац у Штутгарті, у якому візьмуть участь такі артисти, як Robin Schulz, Leony, Le Shuuk і Topic. Міні-концерт відбудеться о 16:00 та триватиме до 22:30 за місцевим часом.

Фото: Штутгарт у підготовці до Євро-2024 (uefaeuro2024.stuttgart.de)

Чи відбудеться церемонія закриття Євро-2024?

Так. УЄФА підтвердив, що офіційна пісня турніру "Fire" буде виконана перед початком фіналу 14 липня.

Записали пісню виконавці Meduza, One Republic і Leony.

Де дивитися відкриття Євро-2024

З екранів телевізорів за церемонією ви зможете спостерігати на регіональних каналах "Суспільного" та на MEGOGO. Ці трансляції будуть доступні безкоштовно в цифровому мовленні T2 і в кабельних мережах.

Проте суспільний мовник збирається транслювати далеко не всі матчі, а лише гру-відкриття, один поєдинок на день групового етапу, а також половину протистоянь в 1/8 фіналу та чвертьфіналів, обидва півфінали та фінал.

MEGOGO у свою чергу буде транслювати весь турнір (51 матч).

Як Німеччина готується до Євро-2024

Країна повністю відповідає стандартам для проведення турніру.

Німеччина має достатню кількість готелів, дорожніх розв’язок, аеропортів, вокзалів та стадіонів.

Найбільшої модернізації зазнав Олімпійський стадіон ("Олімпіаштадіон"), де відбудеться 6 матчів, зокрема й фінал, та інші ("МХП-Арена", "Вестфаленштадіон").

Без уваги не лишилися й фан-зони. Німеччина відповідально підійшла до маркетингу турніру у своїх містах, де кожен куточок просто кричить про те, що країна є господарем Євро.

Окрім того, вболівальникам буде дозволено безкоштовно користуватися громадським транспортом за наявності футбольного квитка.

Фото: "Олімпіаштадіон" (instagram.com/olympiastadionberlin)

Безпека та питання тероризму

Велику увагу німці будуть приділяти саме безпеці. Близько 22 000 поліцейських будуть слідкувати за порядком у країні.

Допомагати копам будуть колеги з Франції, котрі вже підготовані до зустрічі Олімпійських ігор.

До того ж уряд заборонив своїм працівникам брати відпустки на період проведення чемпіонату.

Суворішим буде і контроль на кордоні. Уряд буде пильним до людей, щоб уникнути тероризму та хуліганства.

Проте навіть такі жорсткі умови не можуть гарантувати повну безпеку, адже Німеччина вже стикалася з тероризмом у своїй країні, коли прихильник ісламу застрелив двох футбольних фанів, котрі приїхали на матч між Бельгією та Швецією у межах відбору на Чемпіонат Європи.

Збірна України на Євро-2024

Українці будуть грати в групі Е проти команд зі Словаччини, Румунії та Бельгії.

Перший матч "синьо-жовтих" у межах групового етапу відбудеться 17 червня проти збірної Румунії на "Арені Мюнхен".

Підопічні Сергія Реброва вже мали товариський матч на теренах Німеччини, де зіграли проти господарів 3 червня. Футболісти створили багато моментів, але так і не змогли їх реалізувати - матч завершився нічиєю.

На РБК-Україна доступний повний календар матчів збірної України на турнірі.

Фото: "Синьо-жовті" у кваліфікації до Євро-2024 (facebook.com/uafukraine)

Заявка збірної на Євро-2024 виглядає наступним чином: