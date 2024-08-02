Коли відбудеться показ iPhone 16: дата і що на нас чекає на презентації

Презентації iPhone останніх років

За останні три роки презентації нових iPhone проходили ось так:

2023 - вівторок, 12 вересня

2022 - середа, 7 вересня

2021 - вівторок, 14 вересня

Ще один важливий момент - близькість цих дат до Дня праці у США. Це свято щороку посідає перший понеділок вересня.

2023 року презентація iPhone пройшла через 8 днів після Дня праці. У 2022 році - лише за два дні. А у 2021 році знову через 8 днів.

Виходячи з цієї історії, можна помітити, що Apple віддає перевагу вівторкам і середам для презентацій iPhone. У пріоритеті вівторок, але якщо він припадає на тиждень Дня праці, то презентація переноситься на середу.

По суті, компанія хоче, щоб між презентацією та початком нового робочого тижня був повний робочий день.

Дата презентації iPhone 16

2023 та 2021 роки демонструють ідентичну картину. Обидва заходи з презентації iPhone проходили у другий вівторок місяця рівно через 8 днів після Дня праці.

Наслідуючи цю тенденцію, найбільш вірогідною датою для презентації iPhone 16 є вівторок, 10 вересня.

2022 відхилився від шаблону попередніх років, але 10 вересня все одно залишається найбільш вірогідним варіантом для 2024 року.

Цьогорічний день праці випадає особливо рано, 2 вересня.

Це робить середу, 4 вересня, малоймовірною. Особливо тому, що у деяких частинах США шкільний осінній семестр ще навіть не розпочнеться. Наприклад, у Нью-Йорку перший навчальний день - четвер, 5 вересня.

Apple, ймовірно, не буде проводити свій найбільший захід року, коли багато людей ще перебувають у відпустці. Це вже траплялося раніше, але наступного року Apple поверталася до пізнішої дати.

Через те, що День праці настає так рано, а деякі школи розпочинаються так пізно, захід на першому тижні вересня, ймовірно, виключено.

Така ситуація знову підтверджує вівторок, 10 вересня як день презентації iPhone 16.

Коли чекати на вихід iPhone 16

Якщо Apple анонсує iPhone 16 10 вересня, то, швидше за все, передзамовлення розпочнуться за кілька днів, у п'ятницю, 13 вересня.

Лінійка iPhone 16 має з'явитися в руках користувачів вже у п'ятницю, 20 вересня.

Останні чутки вказують на появу нових цікавих колірних варіантів для iPhone 16 та iPhone 16 Pro, а також різні покращення камер, більші екрани для Pro-моделей та багато іншого.

Тім Кук на презентації iPhone (фото: 9to5Mac)