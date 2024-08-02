Когда состоится показ iPhone 16: дата и что нас ждет на презентации

Презентации iPhone последних лет

За последние три года презентации новых iPhone проходили вот так:

2023 - вторник, 12 сентября

2022 - среда, 7 сентября

2021 - вторник, 14 сентября

Еще один важный момент - близость этих дат к Дню труда в США. Этот праздник каждый год приходится на первый понедельник сентября.

В 2023 году презентация iPhone прошла через 8 дней после Дня труда. В 2022 году - всего через два дня. А в 2021 году снова через 8 дней.

Исходя из этой истории, можно заметить, что Apple предпочитает вторники и среды для презентаций iPhone. В приоритете вторник, но если он выпадает на неделю Дня труда, то презентация переносится на среду.

По сути, компания хочет, чтобы между презентацией и началом новой рабочей недели был полный рабочий день.

Дата презентации iPhone 16

2023 и 2021 годы демонстрируют идентичную картину. Оба мероприятия по презентации iPhone проходили во второй вторник месяца, ровно через 8 дней после Дня труда.

Следуя этой тенденции, наиболее вероятной датой для презентации iPhone 16 является вторник, 10 сентября.

2022 год отклонился от шаблона предыдущих лет, но 10 сентября все равно остается наиболее вероятным вариантом для 2024 года.

День труда в этом году выпадает особенно рано, 2 сентября.

Это делает среду, 4 сентября, маловероятной. Особенно потому, что в некоторых частях США школьный осенний семестр еще даже не начнется. Например, в Нью-Йорке первый учебный день - четверг, 5 сентября.

Apple, вероятно, не будет проводить свое самое крупное мероприятие года, когда многие люди еще находятся в отпуске. Это уже случалось раньше, но в следующем году Apple возвращалась к более поздней дате.

Из-за того, что День труда наступает так рано, а некоторые школы начинаются так поздно, мероприятие на первой неделе сентября, вероятно, исключено.

Такая ситуация снова подтверждает вторник, 10 сентября, как день презентации iPhone 16.

Когда ждать выхода iPhone 16

Если Apple анонсирует iPhone 16 10 сентября, то, скорее всего, предзаказы начнутся через несколько дней, в пятницу, 13 сентября.

Линейка iPhone 16 должна появиться в руках пользователей уже в пятницу, 20 сентября.

Последние слухи указывают на появление новых интересных цветовых вариантов для iPhone 16 и iPhone 16 Pro, а также различные улучшения камер, более крупные экраны для Pro-моделей и многое другое.

Тим Кук на презентации iPhone (фото: 9to5Mac)