8 найкращих серіалів про сім'ю та стосунки за останні 10 років

Сімейні стосунки - це невичерпне джерело емоцій, драми, радості та викликів, які майстерно відображають сучасні серіали. За останнє десятиліття з'явилося чимало історій, що змушують глядачів замислитися про кохання, довіру, підтримку та складнощі родинного життя.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 8 найкращих серіалів про сім’ю та стосунки, які зачарували глядачів по всьому світу, даруючи незабутні емоції та глибокі роздуми.

Велике кохання (2006-2011)

Американський драматичний серіал, що розповідає про життя Білла Хенріксона, підприємця з Юти, який практикує полігамію. Він намагається балансувати між трьома дружинами, численними дітьми, бізнесом і соціальним осудом.

Ти - втілення пороку (2014-2019)

Саркастична романтична комедія, що висміює традиційні уявлення про кохання та стосунки. Головні герої – егоїстичний письменник Джиммі та цинічна піарниця Ґретчен - обидва уникають серйозних почуттів, але несподівано для себе вплутуються в хаотичний, пристрасний і абсолютно нестандартний роман.

Коханці (2014-2019)

Привабливий та егоцентричний Шеймус працює на телебаченні та стає ведучим щотижневого недільного політичного шоу, проте довгоочікуване підвищення має маленький нюанс: чоловікові доведеться вести програму не з Лондона, а з Белфасту.

Джанет - лайлива, весела співробітниця супермаркету в Белфасті, яку щойно звільнили через її безтурботне ставлення до роботи. Коли шляхи Джанет і Шеймуса починають перетинатися в найрізноманітніших ситуаціях, самовдоволена безробітна і честолюбний телеведучий вступають у незвичайні стосунки, сповнені хаосу, конфліктів і веселощів.

Разом (2015–2016)

Події відбуваються в Лос-Анджелесі, де звукооператор Бретт Пірсон і його дружина-домогосподарка Мішель живуть у нудному шлюбі, виховують двох дочок і забули, коли востаннє займалися сексом. Друг сім'ї Алекс Пейпас, невдаха-актор із зайвою вагою, виселяється з квартири і знаходить тимчасовий притулок під їхнім дахом.

Водночас сестра Мішель Тіна, яка живе в Г'юстоні, розлучається зі своїм хлопцем, який йде до іншої дівчини і на невизначений термін приїжджає в гості. Незабаром двоє невдах вносять хаос в одноманітне життя подружньої пари, знову пробудивши пристрасть у їхніх стосунках.

Без зобов'язань (2015-2018)

Історія про холостяка та його нещодавно розлучену сестру, які знову опиняються під одним дахом. Разом вони виховують її дочку-підлітка, а також допомагають один одному розібратися із проблемами на особистому фронті.

Простіше простого (2016-2019)

Вісім історій друзів з Чикаго, які блукають лабіринтом сучасності, складеним з любові, сексу, нових технологій та масової культури.

Жага мандрівок (2018)

Джой і Алан багато років одружені, в їхньому сексуальному житті панує рутина. Після нещасного випадку на велосипеді, який на деякий час позбавив їх сексу, Джой намагається знайти спосіб відродити іскру в стосунках. Раптово Джой і Алан виявляють, що їх приваблюють нові люди, і обидва відчувають спокусу зробити щось необачне. Шлюб у небезпеці, і Джой придумує сміливе, неортодоксальне, але потенційно блискуче рішення, яке матиме серйозні наслідки.

Спадкоємці (2018-2023)

Кендалл Рой завжди намагався домогтися прихильності свого батька, який володіє величезною корпорацією. Але Логан Рой постійно знаходить у своєму синові недоліки, не звертаючи уваги на те, скільки сил чоловікові доводиться прикладати, щоб відповідати завищеним вимогам батька.

Настав час, коли бізнесменові необхідно передати свою справу у надійні руки. Кендалл не безпідставно вважає, що гідний отримати таку спадщину, але Логан стверджує, що той занадто слабкий і нерішучий, змушуючи сина добитися свого іншим шляхом...