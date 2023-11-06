Коли в Україні відзначають Собор архістратигу Михайла у 2023 році

Собор Архістратига Михайла та інших Небесних Сил безтілесних у 2023 році відзначатиметься в Україні 8 листопада, оскільки наша країна перейшла на новий церковний календар. У народі свято називають Михайлів день, або "Михайлівські відлиги", "Михайлівські грязі".
Про історію традицій свята читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Це свято вважається веселим та ситним, коли можна присвятити себе молитвам, умиротворенню та трохи відпочити від фізичної роботи.
У свято можна сходити до храму, помолитися до Архистратига Михайла, поставити свічку. У велике свято заведено просити захисту від зла та темних сил. Вважається, що молитви в цей день мають особливу силу.
Раніше на Михайла влаштовували гуляння, накривали багатий стіл, на якому обов'язково має бути м'ясна страва, всілякі ситні пироги. Адже за тиждень розпочинався Різдвяний піст, що триватиме до 6 січня. Тому саме з цієї дати розпочиналися народні гуляння.
Цього дня заведено було кликати гостей, роздавати милостиню нужденним, допомагати бідним. Можете самі сходити у гості.
Раніше ми писали, що з'явився церковний календар на 2024 рік.
Читайте також, які свята та пам'ятні дати будуть у листопаді 2023 року.