Когда в Украине отмечают Собор архистратига Михаила в 2023 году

Что нужно сделать в праздник, главные традиции

Этот праздник считается веселым и сытным, когда можно посвятить себя молитвам, умиротворению и немного отдохнуть от физической работы.

В праздник можно сходить в храм, помолиться Архистратигу Михаилу, поставить свечку. У великого святого принято просить защиты от зла и темных сил. Считается, что молитвы в этот день обладают особой силой.

Раньше на Михаила устраивали гуляния, накрывали богатый стол, на котором обязательно должно быть мясное блюдо, всевозможные сытные пироги. Ведь через неделю начинался Рождественский пост, что продлится до 6 января. Поэтому именно с этой даты начинались народные гуляния.

В этот день принято было звать гостей, раздавать милостыню нуждающимся, помогать бедным. Можете сами сходить в гости.

Что нельзя делать в праздник

Оказывать услугу в корыстных целях, иначе вас настигнет наказание.

Мыть голову, иначе разум "смоете".

Заниматься тяжелой работой – лучше наоборот отдохнуть.

Ссориться, злословить и провоцировать себя и других на плохие эмоции.

Пользоваться острыми предметами и что-нибудь резать ножом, чтобы не навлечь "гнев" святого.

Отказывать в помощи, если к вам обратились с просьбой.

Выбрасывать пищу после застолья нельзя – отдайте ее близким, соседям или нуждающимся.

Приметы на Михаила