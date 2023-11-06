Когда в Украине отмечают Собор архистратига Михаила в 2023 году

Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных в 2023 году будет отмечаться в Украине 8 ноября, так как наша страна перешла на новый церковный календарь. В народе праздник именуют Михайлов день, или "Михайловские оттепели", "Михайловские грязи".
Об истории традициях праздника читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Этот праздник считается веселым и сытным, когда можно посвятить себя молитвам, умиротворению и немного отдохнуть от физической работы.
В праздник можно сходить в храм, помолиться Архистратигу Михаилу, поставить свечку. У великого святого принято просить защиты от зла и темных сил. Считается, что молитвы в этот день обладают особой силой.
Раньше на Михаила устраивали гуляния, накрывали богатый стол, на котором обязательно должно быть мясное блюдо, всевозможные сытные пироги. Ведь через неделю начинался Рождественский пост, что продлится до 6 января. Поэтому именно с этой даты начинались народные гуляния.
В этот день принято было звать гостей, раздавать милостыню нуждающимся, помогать бедным. Можете сами сходить в гости.
Ранее мы писали, что появился церковный календарь на 2024 год.
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