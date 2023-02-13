Культовий гурт Pet Shop Boys у новому кліпі порівняв Путіна зі Сталіним: музиканти звернулися до росіян (відео)

Популярний британський гурт Pet Shop Boys випустив нову пісню Living in the past, в якій звернувся до росіян. У ній музиканти пояснюють їм, яке майбутнє для них готує диктатор Путін.

Новий кліп Pet Shop Boys є реакцією музикантів на новину про те, що у російському Волгограді Путін відкрив пам’ятник диктатору Сталіну. Композиція тому й так називається "Живучи минулим".

Про що співають музиканти у новій пісні

"Путін намагається посилатися на Сталіна в спотвореному захисті своєї війни проти України", - зазначили учасники гурту, реагуючи на новину про встановлення погруддя Сталіна.

У новій композиції музиканти пояснюють росіянам, що замість майбутнього вони стрімко рухаються у минуле.

"Ми намагалися його забути. Його злочини були занесені в каталог. Але в нових умовах, знову він бог", - йдеться у пісні.

Цими словами музиканти висміюють намагання росіян відновити культ Сталіна.

"Я хочу, щоб вони мене боялися, як всі його боялися. Заарештований і розстріляний, але вони все одно шанували його. Як і він, я переможу. Нікому мене не затьмарити. Я хочу, щоб люди вмирали з моїм іменем на вустах", - так висловлюється гурт про бажання Путіна.

"Минуле - це не минуле, що може тривати стільки, скільки триває", - йдеться у приспіві.

Яка реакція шанувальників на нову пісню

Новий кліп гурту активно коментують шанувальники з Росії. Більшість висловлює своє захоплення та вдячність.