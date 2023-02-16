"Коли твоя земля в війні": Винник до слез растрогал новым видео
Популярный украинский певец Виктор Винник и его группа МЕРІ представили видео на песню "Коли твоя земля в війні".
Эти кадры и слова композиции трогают до слез, но вместе с тем вдохновляют сражаться за нашу свободу.
По словам Винника, он написал эту песню довольно недавно, и само название красноречиво свидетельствует о ее содержании.
Простыми словами автор описал наше настоящее, наши надежды и твердую веру в Победу.
Виктор Винник в клипе "Коли твоя земля в війні"
К слову, режиссером песни, которая войдет в новый альбом Винника и МЕРІ, который выйдет в свет уже этой весной, стал сам Виктор.
По замыслу видео должно передавать чувства, которые мы испытывали в течение года - тревогу, грусть.
Но в финале главному герою встречается давняя могила воинов УПА - как напоминание и символ того, что наша война является продолжением их борьбы.
"И мы не имеем права изменить памяти Героев, павших за нашу Свободу", - уверен артист.
Напомним, на днях культовая группа Pet Shop Boys в новом клипе сравнила Путина со Сталиным и обратилась к россиянам.