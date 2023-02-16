"Коли твоя земля в війні": Винник до слез растрогал новым видео

Популярный украинский певец Виктор Винник и его группа МЕРІ представили видео на песню "Коли твоя земля в війні".

Эти кадры и слова композиции трогают до слез, но вместе с тем вдохновляют сражаться за нашу свободу.

По словам Винника, он написал эту песню довольно недавно, и само название красноречиво свидетельствует о ее содержании.

Простыми словами автор описал наше настоящее, наши надежды и твердую веру в Победу.

Виктор Винник в клипе "Коли твоя земля в війні"

К слову, режиссером песни, которая войдет в новый альбом Винника и МЕРІ, который выйдет в свет уже этой весной, стал сам Виктор.

По замыслу видео должно передавать чувства, которые мы испытывали в течение года - тревогу, грусть.

Но в финале главному герою встречается давняя могила воинов УПА - как напоминание и символ того, что наша война является продолжением их борьбы.

"И мы не имеем права изменить памяти Героев, павших за нашу Свободу", - уверен артист.