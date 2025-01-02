Когда надо убирать новогоднюю елку из дома? Что говорят церковь и традиции

Новогодние праздники закончились, и перед многими встает вопрос: когда же убирать новогоднюю елку и выносить ее из квартиры или дома?

Когда надо убирать елку

В больших городах, где темп жизни часто диктует свои правила, некоторые убирают елку сразу после Нового года или Рождества. Это обусловлено как желанием освободить пространство в квартире, так и избежать опадения хвои, если дерево натуральное.

Однако большинство людей в Украине традиционно держат новогоднее дерево в доме еще некоторое время. В идеале выносить елку из дома не стоит до окончания рождественского цикла праздников (Святок).

А так как для многих украинцев главным ориентиром является православный календарь, то обычно елку оставляют в доме до Крещения, которое в 2025 году отмечается 6 января (в эту дату будет двенадцать дней после Рождества Христова). Считается, что именно после этого праздника можно убирать новогодние украшения, ведь период праздничных богослужений завершается и люди начинают возвращаться к будничным делам.

К тому же, по народным приметам, убирать елку раньше этого дня не желательно, чтобы не "выбросить" счастье из дома. Но держать дерево слишком долго тоже не рекомендуется, ведь наши предки считали, что елка в доме, которая стоит месяцами, может привести к "застою" в жизни.

Елку стоит убирать из дома в определенные сроки (фото: Freepik.com)

Вместе с тем, многие католики считают целесообразным не разбирать елку до 2 февраля - дня Сретения Господня, которое является не только важным религиозным праздником, но и праздником начала весны.

Таким образом вечер 6 января (или утро 7 января) - идеальное время, чтобы вынести елку из дома с точки зрения как религиозной, так и обычаев, потому что наши предки верили, что тех, кто убирает праздничный декор сразу после Крещения, ждет успех и процветание в новом году.

Но помните: если хвоя на елке стала коричневой или опадает, если ветки провисают или ломаются - это явный признак того, что ваше дерево усыхает и его нужно выбросить, чтобы избежать потенциального пожара. Пожарные в целом не советуют держать елку в доме дольше одного месяца.

Также стоит отметить, что если у вас живая елка, то важно позаботиться о ее утилизации. Во многих городах существуют специальные пункты сбора, где деревья перерабатывают на щепу или компост. Таким образом, праздничное дерево получит вторую жизнь.