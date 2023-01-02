Когда нужно колядовать, щедровать и посевать: запомните эти даты

В январе 2023 года украинцев ждет много праздников и связанных с ними уникальных обрядов, таких как колядование, щедрование, посевание и даже рождествование. Этот период называется Святки (Святые дни, Коляда) – двенадцать дней после праздника Рождества Христова до праздника Крещения.

Когда и кому можно участвовать в этих обрядах – читайте ниже в материале Styler.

Когда в Украине колядуют

Обряд колядования проводится в Рождественский сочельник, 6 января. Эта традиция пришла к нам еще с языческих времен, и посвящена была Коляде – сыну бога Солнца Дажбога. Считалось, что он рождался в самую длинную в году ночь (по старому календарю – день зимнего солнцестояния).

После принятия христианства традиции объединили и в обрядовых песнях стали величать рождение Иисуса Христа.

Колядовать принято большими компаниями во главе со звездочетом и Вифлеемской звездой. Выходят на колядку после праздничного ужина. По традиции, компания как минимум из трех человек отправляется по домам соседей и родственников с песнями и кутей, желая хозяевам богатства, процветания и счастья. Детям за песни дарят сладости или деньги.

Колядуют все без исключения: молодежь, пожилые люди, мужчины, женщины, дети.

Обязательными в группе колядников являются три главные роли: звездочет, несущий восьмиугольную звезду и знающий больше всех колядок, звонарь, который звоночком сообщает хозяевам, что "Коляда пришла", мешконосец, собирающий подарки в сумку.

Заканчивается обряд утром 7 января, после чего колядовать уже нельзя. Вместо этого стоит рождествовать – петь рождественские песни.

Кутья – традиционное блюдо Сочельника (фото: instagram.com/samalipyla.lviv)

Когда щедруют и посевают

После Рождества Праздники продолжаются и нас ждет еще несколько прекрасных обрядов – щедрование и посевание. Щедровать нужно 13 января, а посевать – 14 января.

В Украине праздник называется Щедрым вечером, и чем вкуснее и щедрее хозяева будут угощать гостей, тем счастливее и успешнее будет следующий год.

Щедровать можно обоим полам, однако в некоторых регионах Украины считается, что щедровать могут только девушки и девочки.

Щедровальщики ходят по домам, поют щедривки, желают "полной чаши" хозяевам. Гостей-щедрователей нужно одаривать едой и деньгами, чтобы следующий год был сытным. А вот не пустить в дом щедровальщикам – к бедам и убыткам.

Посевать можно только мальчикам и парням. По приметам, мужчина должен войти первым в дом в Новый год, тогда будет изобилие в доме.

Идти посевать нужно как можно раньше, ведь первые посевальщики получали самые богатые подарки. В доме они разбрасывали рожь и пшеницу, поя при этом посевные песни. Убирать зерно нельзя до заката.