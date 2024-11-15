Коли треба кинути пити алкоголь, щоб не страждати від важких хвороб: вчений назвав точний вік

Науковці визначили вік, коли потрібно попрощатися назавжди з алкогольними напоями, а особливо - з пивом. Це дозволить знизити ризики розвитку недоумства, хвороби Альцгеймера та інших когнітивних порушень у людей похилого віку.

Коли потрібно назавжди відмовитися від алкоголю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Експерт з деменції, американський невролог Річард Рестак радить людям назавжди відмовитися від алкоголю не пізніше, ніж у 65 років. І це стосується не тільки міцних напоїв, а й вина й пива.

Він зазначає, що навіть один або два алкогольних напої раз у кілька тижнів здатні прискорити пов'язане з віком пошкодження нервових клітин нашого мозку.

"Алкоголь - це дуже, дуже слабкий нейротоксин. Він не корисний для нервових клітин. Важливо утримуватися від алкоголю на певному етапі життя, коли збереження нейронів має вирішальне значення. Я раджу, якщо вам 65 років або більше, виключіть алкоголь зі свого раціону повністю та назавжди", - каже доктор Рестак.

Бувший президент Американської нейропсихіатричної асоціації вказав, що вік у 65 років - оптимальний, бо ризик деменції після зростає у 5 разів, і продовжує зростати кожних 5 років.

Деменція - це постійне погіршення функціонування мозку, яке позбавляє хворих пам'яті, здібностей і незалежності. Зараз на планеті на це захворювання страждає дуже багато людей. Тільки у Британії - кожна 14 людина старше 65 років. І за прогнозами - цифри продовжують рости.

Численні дослідження пов'язують велике споживання алкоголю з підвищеним ризиком захворювання, оскільки тривале надмірне вживання алкоголю зменшує частини мозку.

Окрім більш поширених форм захворювання, надмірне вживання алкоголю може спричинити такий тип деменції, який називається синдромом Верніке-Корсакова.

Це - коли алкоголь порушує здатність організму засвоювати вітамін В1, також відомий як тіамін, який життєво важливий для підтримки здоров'я клітин.