ua en ru
Пт, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда нужно бросить пить алкоголь, чтобы не страдать тяжелыми болезнями: ученый назвал точный возраст

Пятница 15 ноября 2024 07:00
UA EN RU
Когда нужно бросить пить алкоголь, чтобы не страдать тяжелыми болезнями: ученый назвал точный возраст В каком возрасте нужно отказаться от алкоголя навсегда (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ученые определили возраст, когда нужно попрощаться навсегда с алкогольными напитками, а особенно - с пивом. Это позволит снизить риски развития слабоумия, болезни Альцгеймера и других когнитивных нарушений у пожилых людей.

Когда нужно навсегда отказаться от алкоголя, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Эксперт по деменции, американский невролог Ричард Рестак советует людям навсегда отказаться от алкоголя не позднее 65 лет. И это касается не только крепких напитков, но и вина и пива.

Он отмечает, что даже один или два алкогольных напитка раз в несколько недель способны ускорить связанное с возрастом повреждение нервных клеток нашего мозга.

"Алкоголь - это очень, очень слабый нейротоксин. Он не полезен для нервных клеток. Важно воздерживаться от алкоголя на определенном этапе жизни, когда сохранение нейронов имеет решающее значение. Я советую, если вам 65 лет или больше, исключите алкоголь из рациона полностью и навсегда", - говорит доктор Рестак.

Бывший президент Американской нейропсихиатрической ассоциации указал, что возраст в 65 лет - оптимальный, потому что риск деменции после возрастает в 5 раз и продолжает расти каждые 5 лет.

Деменция – это постоянное ухудшение функционирования мозга, которое лишает больных памяти, способностей и независимости. Сейчас на планете этим заболеванием страдает очень много людей. Только в Британии - каждый 14 человек старше 65 лет. И по прогнозам - цифры продолжают расти.

Многочисленные исследования связывают большое потребление алкоголя с повышенным риском заболевания, поскольку длительное избыточное употребление алкоголя уменьшает части мозга.

Кроме более распространенных форм заболевания, чрезмерное употребление алкоголя может повлечь за собой такой тип деменции, который называется синдромом Вернике-Корсакова.

Это - когда алкоголь нарушает способность организма усваивать витамин В1, также известный как тиамин, который жизненно важен для поддержания здоровья клеток.

Ранее мы писали, что ученые нашли интересную взаимосвязь между интеллектом мужчины и его потенцией.

А еще рассказывали, что люди низкого роста живут дольше высоких.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ученые Ученые Исследователи
NEWS
Россия подняла в небо 8 бортов Ту-95МС: что известно
Россия подняла в небо 8 бортов Ту-95МС: что известно