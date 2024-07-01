Когда празднуем Петров пост 2024: главные традиции

Петров пост - это важное событие для христиан. Пост посвящен ко дню святых Петра и Павла и может длиться от 8 до 42 дней в зависимости от пасхальных праздников.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему в 2024 году можно не соблюдать пост Петра.

Когда Петров пост в 2024 году

В этом году в Украине Троицу празднуют 23 июня. Поэтому Петровский пост должен был начаться 1 июля.

Обычно пост начинается через неделю после Пятидесятницы и заканчивается в день праздника Петра и Павла.

Однако в 2023 году УПЦ перешла на новый юлианский церковный календарь. Теперь День Петра и Павла отмечают 29 июня вместо 12 июля.

Поэтому поститься не нужно, поскольку пост должен был бы начаться после того, как он закончился бы по старому календарю.

По юлианскому календарю он должен продлиться с 1 по 11 июля. Верующие по желанию могут соблюдать пост по этим датам.

Рекомендации для проведения поста

Основная цель Петровского поста - подготовка ко дню почитания святых апостолов, являющихся одними из важнейших фигур в христианстве. В народе этот пост называют Петровским или Петровым, и большинство ограничений касаются питания.

Важно знать, как правильно питаться во время Петровского поста, чтобы подготовить тело и душу к празднику. В течение всего поста запрещается употреблять мясо, молоко и яйца. Однако следует помнить, что в среду и пятницу запрещены даже рыба и растительное масло. В эти дни можно готовить кислые супы, такие как постный холодник, а также употреблять овощи и фрукты.

Также не разрешается употреблять алкоголь, курить и устраивать громкие застолья.

Что можно и нельзя делать на Петров пост

С давних времен наши предки соблюдали определенные запреты и правила во время Петровского поста.

Что нельзя делать во время Петровского поста:

Стричься : Считалось, что стрижка во время поста может привести к несчастью на долгие годы жизни.

: Считалось, что стрижка во время поста может привести к несчастью на долгие годы жизни. Братья или давать в долг : Согласно традициям, нельзя ничего одалживать или брать в долг, чтобы не привлечь финансовые проблемы.

: Согласно традициям, нельзя ничего одалживать или брать в долг, чтобы не привлечь финансовые проблемы. Братья в руки иглу: Запрещено зашивать что-либо или заниматься рукоделием, поскольку считалось, что это может "зашить" удачу и привлечь беды.

Что можно делать во время Петровского поста:

Молитва и духовные практики : Проводите больше времени в молитве и размышлениях о духовных ценностях.

: Проводите больше времени в молитве и размышлениях о духовных ценностях. Чтение духовной литературы: Это поможет укрепить веру и обрести внутреннее спокойствие.

Это поможет укрепить веру и обрести внутреннее спокойствие. Благотворительность: Помощь нуждающимся благотворительные поступки и добрые дела всегда поощряются.

Соблюдение этих правил и рекомендаций поможет вам провести Петровский пост в гармонии с традициями и верой, подготовиться к празднику святых апостолов и избежать возможных неприятностей.