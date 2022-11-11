Коли студенти зможуть залишати межі України: у ДПСУ відповіли

Коли студенти чоловіка можуть їхати за кордон

"Є постанова уряду, яка визначає порядок перетину кордону, зокрема на період військового стану, і вони не будуть внесені до постанови уряду про порядок перетину кордону, прикордонники не пропускають цієї категорії громадян на виїзд з території України", - сказав Демченко.

Тому поки Кабмін не внесе зміни до постанови про правила перетину кордону, студенти так і не зможуть виїхати за межі України.

Раніше Демченко повідомляв, що у березні 2022 року військове керівництво ухвалило рішення дозволити тим студентам, які навчалися до 24 лютого, продовжити навчання за кордоном.

Але останнім часом з'явилося багато спекулювання на цій темі – у період від початку повномасштабної війни до серпня на кордоні виявили понад 600 підроблених документів у людей, які намагалися виїхати з України.

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого діє воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані громадяни, а це чоловіки віком від 18 до 60 років, не мають права виїжджати за кордон.

Однак наприкінці серпня Кабінет міністрів зробив деякі пом'якшення та дозволив військовозобов'язаним морякам перетинати кордон, але виключно за погодженням територіальних центрів комплектування.