Когда студенты смогут покидать пределы Украины: в ГПСУ дали ответ

Когда студенты мужчины могут уезжать за границу

"Есть постановление правительства, которое определяет порядок пересечения границы, в частности на период военного положения, и они не будут внесены в постановление правительства о порядке пересечения границы, пограничники не пропускают эту категорию граждан на выезд с территории Украины", - сказал Демченко.

Поэтому, пока Кабмин не внесет изменения в постановление о правилах пересечения границы, студенты так и не смогут выехать за пределы Украины.

Ранее Демченко сообщал, что в марте 2022 года военное руководство приняло решение разрешить тем студентам, которые учились до 24 февраля, продолжить обучение за границей. Но в последнее время появилось много спекулирования на этой теме - в период с начала полномасштабной войны до августа на границе обнаружили более 600 поддельных документов у людей, которые пытались выехать из Украины.

Напомним, в Украине с 24 февраля действует военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные граждане, а это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеют права выезжать за границу.

Однако в конце августа Кабинет министров сделал некоторые смягчения и разрешил военнообязанным морякам пересекать границу, но исключительно по согласованию территориальных центров комплектования.