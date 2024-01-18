Коли Стрітення Господнє 2024: нова дата святкування та важливі традиції

Коли Стрітення Господнє 2024

За старим, Григоріанським календарем датою Стрітення було 15 лютого. Вважалося, що саме в цей день зима зустрічається з весною та передає їй свої сезонні повноваження.

Коли Україна перейшла но Новоюліанський календар, дати майже всіх свят "зсунулися" на 13 днів назад. Тому тепер Стрітення Господнє варто відзначати 2 лютого.

Традиції та прикмети на Стрітення

Раніше в цей день співали язичницькі пісні-замовляння на тепле літо, а ще гадали. Період від Стрітення до Благовіщення вважався біологічною межею зимоборства.

У церкві напередодні Стрітення освячували свічки. Наші предки протягом року зберігали їх на покуті чи вплітали в дідухи. Вірили, що такі свічки оберігають оселю від бурі, зливи чи смерчу, а сім'ю - від наврочень.

Також у цей день святять воду. Її збирали з бурульок і додавали до звичайної води. Вважалося, що вода є цілющою та лікує від багатьох хвороб і проблем. Наприклад, пасічники окроплювали нею вулики на початку сезону, а господарі - худобу під час першого вигону на пасовища.

У давнину казали, що як капає зі стріх, так капатиме й з вуликів, тобто буде багато меду.

Для хліборобів Стрітення було особливо важливим, адже за погодою визначали майбутній урожай:

ясна і тиха погода - до доброго урожаю та роїння бджіл

вітер - погана ознака

відлига - до пізньої весни

У цей день ворожили, виставляючи тарілку з зерном на ніч надвір. Якщо вранці роса на зерні з'явиться - буде врожай, нема роси - погана ознака.

Новоюліанський календар

З вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар - Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Експерти пояснюють, що якби ми продовжили користуватися Юліанським календарем, тоді кожних 128 років до нього потрібно було б додавати один день. У випадку з Григоріанським - кожних 3 323 роки.

Такі розбіжності можуть виникати саме через різницю у днях. А от у Новоюліанському календарі це може траплятися кожних 43 500 років. Тобто він найточніший з усіх.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:

Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)

День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)

Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)

Щедрий вечір - 31 грудня (замість 13 січня)

Водохреща - 6 січня (замість 19 січня)

Стрітення - 2 лютого (замість 15 лютого)

Івана Купала - 24 червня (замість 7 липня)

Медовий Спас - 1 серпня (замість 14 серпня) тощо

Проте без змін залишаються обчислення дат перехідних свят, таких як Великдень та інші. Таким чином після переходу на новий календар Україна та римо-католики відзначатимуть Світле Воскресіння, Вознесіння та Трійцю у різні дні.